سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 26 -12-2024 .. نشرة أسعار مواد البناء

تصدر سعر الحديد والأسمنت ، محركات البحث العالمية صباح اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، وذلك من قبل المستهلكين كونهم من السلع الأساسية التي يبحثوا عنها في قطاع البناء والتعمير.

وتراجع سعر الحديد داخل السوق المحلي، بقيمة 5 آلاف جنيه لـ 7 آلاف جنيه في الطن، ويأتي ذلك نتيجة لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية،.

كما تراجعت أيضًا أسعار الأسمنت ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن مؤخرا.

ويستعرض الموجز، أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الخميس، 26-12-2024، وفق آخر تحديث أفصحت عنه شعبة مواد البناء.

‎سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز : 38.800 ألف جنيه.

بلغ سعر طن حديد المصريين حوالى 38.500 ألف جنيه.

سعر حديد بشاي سجل 38.600 ألف جنيه للطن.

سجل طن حديد مصر ستيل: 37 ألف جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري حوالى 35.750 ألف جنيه.

سجل طن حديد بيانكو الـ 34.500 ألف جنيه

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سعر الأسمنت " بورتلاندى" العادي سجل الـ 2.847 جنيهًا

بلغ سعر الأسمنت الأبيض حوالى 4.075 جنيهًا

سجل متوسط سعر طن الجبس اليوم 1.447 جنيهً

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية مصر بني سويف 2800 جنيه.

سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر : 2770 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 2780 جنيها.

بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل إلى 2770 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان نحو 2860 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت بني سويف العسكري إلى 2800 جنيه.

سجل جبس البلاح 1350 جنيها للطن.

سجل طن جبس السويس إلى 1300 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

سعر الجبس اليوم

سجل سعر طن جبس السويس الـ 1300 جنيه.

سجل جبس البلاح 1350 جنيها للطن.

وصل سعر طن جبس الدولية إلى 1400 جنيه.

سعر شيكارة الأسمنت

يتراوح سعر شيكارة الأسمنت مقاس "50 كجم" ما بين 140 و150 جنيهًا

سعر الزلط

سجل متر مكعب الزلط العادي نحو 160 و190 جنيهًا.

وبلغ متر مكعب الزلط المخصوص الـ 200 و210 جنيهات.

سعر الرمل والزلط

سعر الرمل

سعر متر الرمل الناعم: 75 و85 جنيهًا.

سجل المتر المكعب من الرمل الخشن نحو 85 و95 جنيهًا.

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