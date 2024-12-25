نشرة مواد البناء .. سعر الحديد اليوم الأربعاء 25-12-2024 بعد الانخفاض الأخير

شهد سعر الحديد والأسمنت صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، انخفاض في المصانع المحلية والشركات وذلك وفقًا لما نشرته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء عبر موقعها الرسمي، ، مما أدى إلى انخفاض سعر الحديد الاستثماري بقيمة 791 جنيهًا، بينما تراجع سعر طن حديد عز لـ 544 جنيهًا.

وفي سياق متصل يستعرض الموجز، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25-12-2024، على النحو التالي:

سعر طن الحديد اليوم

حديد عز: 39608 جنيهات.

حديد السويس: 36500 جنيه.

طن الحديد الاستثماري: 37540 جنيها.

طن حديد ستيل: 35500 جنيه.

سعر بشاي: 35000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سجل سعر الأسمنت "بورتلاندى عادي"، اليوم الـ 2.847 جنيهًا

بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض، اليوم الأربعاء، حوالي 4.075 جنيهًا

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سعر طن الجبس اليوم

ووصل متوسط سعر طن الجبس اليوم،لـ 1.447 جنيهًا

سعر شيكارة الأسمنت

سجلت سعر شيكارة الأسمنت الأبيض "50 كجم": الـ 150 جنيه.

ووصلت سعر شيكارة الأسمنت البورتلاندي العادي "50 كجم": لـ 85 و100 جنيه.

وبلغت سعر شيكارة الأسمنت المقاوم للكبريتات "50 كجم": حوالي 110 جنيه.

سعر شيكارة الاسمنت

سعر الرمل اليوم

بلغ سعر متر الرمل الخشن: حوالي 100 جنيه.

سعر الرمل والزلط اليوم

سعر الزلط اليوم

سجل سعر الزلط الفينو: الـ 310 جنيه.

وسجل سعر متر الزلط العادة: الـ 215 جنيه.

وسجل سعر متر الزلط المخصوص: الـ 250 جنيه.

سعر الطوب الأحمر اليوم

سجلت سعر ألف طوبة من الطوب الأحمر الطفلي المثقب، مقاس "24×11×6 سم": نحو 800 جنيه.

سعر الطوب الأحمر اليوم

حيث الأسواق خلال الفترة القادمة تشهد مزيد من الاستقرار، وخاصًا في تراجع أسعار المواد الخام عالميًا كما تستمر الشركات والمصانع في العمل بكل إيجابية، ويرى خبراء مواد البناء أن استقرار الأسعار يتطلب الكثير من التنسيق في الجهات المعنية وذلك لعدم التلاعب فيها وضمان وصول سعر المواد للمستهلكين العادل.

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