نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 24-12-2024
شهد سعر الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، تذبذب في الأسعار حيث يعد أن هناك الكثير من المواطنين يحرصون على متابعة أسواق مواد البناء وخاصًا الحديد لأنه يعد العنصر الرئيسي للمستهلكين.
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
ويستعرض الموجز، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 24-12-2024، وذلك وفقًا لـ بوابة الأسعار المحلية التابعة مجلس الوزراء، على النحو التالي:
سعر طن الحديد اليوم
سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء، نحو 40153 جنيهًا كما أنه ارتفاع بقيمة 129 جنيهًا
ووصل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38332 جنيهًا، كما أنه تراجع في السعر مسجلًا 286 جنيهًا عن مساء أمس.
- سجل سعرطن حديد المراكبي سجل نحو 41 ألف جنيه.
- سعر حديد بشاي سجل 41 ألف جنيه للطن.
- سعر حديد العشري سجل 37500 جنيه للطن.
- وصل سعر طن حديد السويس لـ39 ألف جنيه.
- سعر حديد الجيوشي سجل 39 ألف جنيه للطن.
سعر الاسمنت اليوم في مصر
- سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية نحو 2000 جنيه.
- بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2786
- سعر طن أسمنت العسكري سجل 1950 جنيهًا.
- سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.
سعر شيكارة الاسمنت
- تسجل شيكارة الأسمنت المخلوط : 75 و90 جنيه.
- تسجل شيكارة الأسمنت المقاوم للكبريتات :110 جنيه.
- تسجل شيكارة الأسمنت الأبيض : 150 جنيه.
- تسجل طن شيكارة الأسمنت السائب : 1,700 و1,800 جنيه.
- تسجل شيكارة الأسمنت البورتلاندي العادي: 85 و100 جنيه.
سعر متر الزلط اليوم
- يبلغ المتر المكعب من الزلط الفينو حوالى 280 جنيه.
- ووصل المتر المكعب من الزلط البحري لـ 350 جنيه.
- و يسجل المتر المكعب من الزلط العادي 250 جنيه.
سعر متر الرمل اليوم
- بلغ المتر المكعب من الرمل الناعم حوالي 90 جنيه.
- وسجل المتر المكعب من الرمل الخشن الـ 100 جنيه.
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