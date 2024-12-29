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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29-12-2024 .. نشرة مواد البناء

سعر الحديد والأسمنت
سعر الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأحد الموافق 29-12-2024، استقرار نسبي وخاصًا سعر الحديد والأسمنت مما يولي اهتمام المواطنين  بمعرفة أسعارهم يوميًا لأنهم يعتبر المواد الأساسية في البناء ولا يمكن الاستغناء عنهم.

سعر طن الحديد اليوم

ويستعرض الموجز، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024

  • وصل سعر طن حديد عز إلى 38800 جنيه.
  • بلغ سعر طن حديد عطية نحو 37000 جنيه.
  • ووصل سعر طن حديد بشاي إلى 38600 جنيه.
  • سجل سعر طن حديد المصريين نحو 38500 جنيه.
  • بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 36400 جنيه.
  • سجل سعر طن حديد سرحان نحو 35700 جنيه.
  • مصر ستيل فبلغ سعر الطن نحو 37000 جنيه.
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سعر الحديد عالميًا

سجل سعر طن الحديد العالمي في المتوسط 104.8 دولار، فيما وصل سعر حديد التسليح العالمي إلى 465 دولارًا، فيما بلغ سعر طن البليت عالميًّا 445 دولارًا، و1لك وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من قِبل بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم

سعر الاسمنت اليوم في مصر

  • سجل سعر طن أسمنت النصر اليوم نحو 2790 جنيهًا.
  • وبلغ سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2770 جنيهًا.
  • ووصل سعر طن أسمنت حلوان اليوم إلى 2860 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض اليوم

  • وصل سعر طن أسمنت الواحه الأبيض إلى 4140 جنيهًا.
  • وسجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4120 جنيهًا.
  • وجاء سعر طن أسمنت سوبر سيناء نحو 4000 جنيه.
سعر الاسمنت اليوم

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم

  • بلغ سعر طن أسمنت الواحة نحو 2160 جنيهًا.
  • كما سجل سعر طن أسمنت أهل مصر نحو 2260 جنيهًا.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

سعر الزلط اليوم

سجل سعر زلط مقاس 10-20 ملم للمتر المكعب الـ 180 جنيه 

ووصل سعر زلط فينو "حجم صغير" نحو 160 جنيه للمتر المكعب.

الرمل والزلط اليوم

سعر الرمل اليوم

سعر رمل ناعم: 70 جنيه للمتر المكعب.

سعر رمل خشن: 75 جنيه للمتر المكعب.

سعر رمل مغسول: 85 جنيه للمتر المكعب.

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