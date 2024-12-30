سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 30-12-2024 ..نشرة أسعار مواد البناء

شهدت أسعار مواد البناء صباح اليوم الاثنين الموافق 30-12-2024، انخفاض وخاصًا سعر الحديد والأسمنت حيث تراجع سعر حديد عز بنحو 350 جنيهًا للطن والاستثماري بقيمة 281 جنيهًا، في الشركات والمصانع المحلية، وذلك حسبما أفادت به بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني.

سعر الحديد اليوم

ويستعرض الموجز، فيما يلي أسعار مواد البناء والتي تحمل أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأحمر والرمل والزلط للمستهلكين.

سعر طن الحديد

سعر حديد عز: 39773 جنيهًا.

سعر حديد بشاي: 35000 جنيه.

سعر حديد ستيل: 35500 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37662 جنيهًا.

سعر حديد السويس: 36500 جنيه

سعر الأسمنت اليوم في مصر

وصل سعر طن الأسمنت اليوم إلى 2945 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويس: 2,740 جنيه.

سعر طن أسمنت طرة وحلوان: 1,990 جنيه.

سعر طن أسمنت النصر: 2,700 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري: 1,950 جنيه.

سعر شيكارة الأسمنت

سعر طن أسمنت الواحة المخلوط: 2,120 جنيه.

سعر طن أسمنت المسلح (الشركة العربية): 2,000 جنيه

سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط: 2,080 جنيه.

سعر طن أسمنت الأبيض العادة: 4,100 جنيه.

سعر شيكارة الأسمنت

يتراوح سعر شيكارة الأسمنت الأبيض ما بين 250 إلى 300 جنيه.

سجلت سعر شيكارة الأسمنت المخلوط نحو 90 إلى 120 جنيهًا.

سعر الزلط اليوم

215 جنيهًا: سعر متر مكعب زلط عادة

310 جنيهات: سعر متر مكعب زلط فينو

280 جنيهًا: سعر متر مكعب زلط مخصوص

230 جنيهًا: سعر متر مكعب زلط سن 2 مقاس 22

سعر الرمل والزلط

سعر الرمل اليوم

85 جنيهًا: سعر متر مكعب رمل ناعم

100 جنيه: سعر متر مكعب رمل خشن

سعر الطوب الأحمر

سعر الطوب الأحمر

يتراوح سعر الألف طوبة أحمر مثقب مقاس 24×11×6 سم، ما بين 1,000 و1,800 جنيه.

سعر الألف طوبة أحمر مثقب مقاس 25×12×13 سم: لـ 2,000 و2,500 جنيه.

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