أسعار الحديد.. تثبت سعر الطن خلال يناير المقبل للشهر الثالث على التوالي
أعلنت شركة حديد عز عن تثبيت أسعارها خلال شهر يناير المقبل، موضحةً أن سعر الحديد اعتبارًا من 1 يناير 2025 سيظل ثابتًا عند 38,200 جنيه للطن أرض المصنع شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، ليباع في الأسواق عند 39,700 جنيهًا للطن، ونرصد لكم عبر الموجز أسعار الحديد اليوم في مصر.
أسعار الحديد اليوم في مصر
- حديد عز: 39,773.61 جنيهًا للطن.
- حديد الاستثماري: 37,662.04 جنيهًا للطن.
- حديد السويس: 39,000 جنيهًا للطن.
- حديد الجيوشي: 39,000 جنيهًا للطن.
- حديد العشري: 37,500 جنيهًا للطن.
- حديد بشاي: 41,000 جنيهًا للطن.
- حديد المراكبي: 41,000 جنيهًا للطن.
أسعار الأسمنت اليوم في مصر:
- أسمنت النصر: 1,960 جنيهًا للطن.
- أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا للطن.
- أسمنت الشركة العربية: 2,000 جنيهًا للطن.
- أسمنت السويس: 2,000 جنيهًا للطن.
- سعر طن أسمنت الواحة المخلوط: 2,120 جنيه.
- سعر طن أسمنت المسلح (الشركة العربية): 2,000 جنيه
- سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط: 2,080 جنيه.
- سعر طن أسمنت الأبيض العادة: 4,100 جنيه.
تظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في سوق الحديد والأسمنت مع بداية العام الجديد، مما يعكس سياسات الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية.
سعر شيكارة الأسمنت
- يتراوح سعر شيكارة الأسمنت الأبيض ما بين 250 إلى 300 جنيه.
- سجلت سعر شيكارة الأسمنت المخلوط نحو 90 إلى 120 جنيهًا.
سعر الزلط اليوم
- 215 جنيهًا: سعر متر مكعب زلط عادة
- 310 جنيهات: سعر متر مكعب زلط فينو
- 280 جنيهًا: سعر متر مكعب زلط مخصوص
- 230 جنيهًا: سعر متر مكعب زلط سن 2 مقاس 22
سعر الرمل اليوم
- 85 جنيهًا: سعر متر مكعب رمل ناعم
- 100 جنيه: سعر متر مكعب رمل خشن
سعر الطوب الأحمر
- يتراوح سعر الألف طوبة أحمر مثقب مقاس 24×11×6 سم، ما بين 1,000 و1,800 جنيه.
- سعر الألف طوبة أحمر مثقب مقاس 25×12×13 سم: لـ 2,000 و2,500 جنيه.
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