أسعار الحديد.. تثبت سعر الطن خلال يناير المقبل للشهر الثالث على التوالي

أعلنت شركة حديد عز عن تثبيت أسعارها خلال شهر يناير المقبل، موضحةً أن سعر الحديد اعتبارًا من 1 يناير 2025 سيظل ثابتًا عند 38,200 جنيه للطن أرض المصنع شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، ليباع في الأسواق عند 39,700 جنيهًا للطن، ونرصد لكم عبر الموجز أسعار الحديد اليوم في مصر.

أسعار الحديد اليوم في مصر

حديد عز: 39,773.61 جنيهًا للطن.

حديد الاستثماري: 37,662.04 جنيهًا للطن.

حديد السويس: 39,000 جنيهًا للطن.

حديد الجيوشي: 39,000 جنيهًا للطن.

حديد العشري: 37,500 جنيهًا للطن.

حديد بشاي: 41,000 جنيهًا للطن.

حديد المراكبي: 41,000 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر:

أسمنت النصر: 1,960 جنيهًا للطن.

أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا للطن.

أسمنت الشركة العربية: 2,000 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: 2,000 جنيهًا للطن.

سعر طن أسمنت الواحة المخلوط: 2,120 جنيه.

سعر طن أسمنت المسلح (الشركة العربية): 2,000 جنيه

سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط: 2,080 جنيه.

سعر طن أسمنت الأبيض العادة: 4,100 جنيه.

تظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في سوق الحديد والأسمنت مع بداية العام الجديد، مما يعكس سياسات الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية.

سعر شيكارة الأسمنت

يتراوح سعر شيكارة الأسمنت الأبيض ما بين 250 إلى 300 جنيه.

سجلت سعر شيكارة الأسمنت المخلوط نحو 90 إلى 120 جنيهًا.

سعر الزلط اليوم

215 جنيهًا: سعر متر مكعب زلط عادة

310 جنيهات: سعر متر مكعب زلط فينو

280 جنيهًا: سعر متر مكعب زلط مخصوص

230 جنيهًا: سعر متر مكعب زلط سن 2 مقاس 22

سعر الرمل والزلط

سعر الرمل اليوم

85 جنيهًا: سعر متر مكعب رمل ناعم

100 جنيه: سعر متر مكعب رمل خشن

سعر الطوب الأحمر

سعر الطوب الأحمر

يتراوح سعر الألف طوبة أحمر مثقب مقاس 24×11×6 سم، ما بين 1,000 و1,800 جنيه.

سعر الألف طوبة أحمر مثقب مقاس 25×12×13 سم: لـ 2,000 و2,500 جنيه.

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