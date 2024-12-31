موعد بدء صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة.. هتقبض امتى؟

صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة.. زيادة المعاشات وموعد صرفها من الأمور التي تهم أصحاب المعاشات مؤخرًا وخاصة في ظل ترقبهم للزيادة الجديدة والتي ستصرف لهم مع بداية يناير.

ويوضح الموجز في التقرير التالي تفاصيل موعد بدء صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة؟

موعد زيادة وصرف المعاشات؟

ومن المقرر بحسب المعلن من قبل وزارة التضامن الاجتماعي سيتم صرف الزيادة مع معاشات شهر يناير 2025.

وبحسب وزارة التضامن فإن موعد صرف المعاشات للمتقاعدين يكون في بداية كل شهر ميلادي إلا إذا توافق هذا اليوم مع إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية فيتم تقديمه أو تأخيره.

الأماكن التي يمكن من خلالها صرف المعاشات

صرف المعاشات

وصرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة، يمكن للمستفيدين الحصول على المعاشات مع الزيادة المقررة مؤخرًا من خلال:

- مكاتب البريد.

- ماكينات الصرف الآلي.

ما هي الحالات التي تستحق فيها زيادة المعاشات؟

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك فئات معينة يسمح لها بالحصول على المعاش، وبحسب ما أكدته التضامن فقد حدد القانون عدد من الفئات التي تستحق زيادة المعاشات وهي على النحو التالي:

- إصابة العمل تؤدي إلى عجز كامل أو وفاة حيث أنه في حالة الإصابة التي تؤدي إلى عجز كامل أو وفاة، يتم صرف معاش بنسبة 80% من الأجر.

- إصابة العمل تؤدي إلى عجز جزئي مستديم، وتحدث في حال نشوء عجز جزئي مستديم بنسبة 35% أو أكثر بسبب الإصابة، يستحق المصاب معاشًا يساوي نسبة هذا العجز من المعاش.

- إصابة العمل تؤدي إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لعدم وجود عمل آخر، فإذا أدى العجز الناتج عن الإصابة إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لعدم وجود عمل آخر لديه، فإن المعاش يزداد حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين، سواء بشكل حقيقي أو حكمًا، مع اعتبار كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد الزيادة التالية.

- إصابة العمل تؤدي إلى عجز جزئي مستديم أقل من 35%.

- معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وكذلك كل من:

- المتدرجين.

- التلاميذ الصناعيين.

- الطلاب العاملين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة.

يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لهؤلاء يكون بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بعد الزيادة الجديدة

- 1495 جنيه الحد الأدني للمعاش ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيه مصري .

11600 جنيه الحد الاقصي للمعاش مع الزيادة الجديدة.

300 جنيه زيادة الاشتراك التأميني كحد ادنى، فأصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 فقط.

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