دليلك الشامل للتسجيل في وظائف البريد المصري 2024- 2025

في ظل الإعلان المنتظر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اختبارات مسابقة وظائف البريد المصري 2025، تزايد البحث عن تفاصيل التسجيل وشروط القبول، ونستعرض في هذا التقرير كل ما تحتاجون معرفته للاستعداد والتقديم بنجاح.

مواعيد اختبارات وظائف البريد المصري

ستبدأ اختبارات وظائف البريد المصري يوم السبت 28 ديسمبر 2024 وتستمر حتى 9 يناير 2025 لمتخصصي الهندسة والمحاماة، أما بالنسبة لتخصصات أخرى، سيتم الإعلان عن مواعيد اختباراتهم لاحقًا.

خطوات التسجيل في وظائف البريد المصري

للتقديم في وظائف البريد المصري، يجب اتباع الخطوات التالية بعناية:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط من هنا.

اختيار تبويب "استعلام" وإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

تسجيل رقم التقديم الخاص بالوظيفة المراد التقدم لها.

التحقق من صحة البيانات المدخلة، ثم الضغط على زر "تقديم" لإنهاء عملية التسجيل.

وظائف البريد المصري

التخصصات والمؤهلات المطلوبة

وتشمل المؤهلات المقبولة لـ وظائف البريد المصري 2025، ما يستعرضها موقع الموجز كالآتي:

ليسانس آداب

بكالوريوس هندسة (حاسبات - ميكانيكا)

ليسانس حقوق

بكالوريوس تجارة

بكالوريوس علوم

بكالوريوس تربية

تأكد من أن تخصصك يتناسب مع الوظيفة التي ترغب في التقديم لها.

المستندات المطلوبة للتقديم

إعداد المستندات الصحيحة والكاملة خطوة حاسمة لضمان قبول طلبك، ويستعرض الموجز، المستندات المطلوبة لهذه الوظائف على النحو التالي..

صورة من شهادة الميلاد.

4 صور شخصية حديثة.

صورة من البطاقة الشخصية (يجب أن تكون سارية المفعول).

صورة من المؤهل الدراسي.

سجل الحالة الجنائية (فيش وتشبيه موجه للبريد).

شروط القبول في المسابقة

لضمان استيفاء شروط القبول، يجب مراعاة الآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

الحصول على شهادة جامعية بتقدير لا يقل عن "جيد".

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

ألا يزيد العمر عن 30 عامًا وقت التقديم.

نصائح هامة للتقديم

تأكد من إدخال بياناتك بشكل صحيح ودقيق لتجنب رفض الطلب.

تابع الموقع الرسمي باستمرار لمعرفة مواعيد الاختبارات والإعلانات الجديدة.

احضر كافة الأوراق المطلوبة في يوم الاختبار لتجنب أي مشكلات.

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