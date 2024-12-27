حقيقة فتح باب تعيينات بالحكومة في 30 ديسمبر

ترددت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي منشورات تؤكد بأن هناك تعيينات بالحكومة بدءًا من 30 ديسمبر الجاري، مما جعل عدد كبير من الناس يسألون عن حقيقة ذلك وكيفية التقديم للحصول على هذه الوظائف.



ويوضح الموجز في السطور التالية حقيقة ما أشيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حسبما كشفت المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.

وأجاب الحمصاني في تصريحات متلفزة على السؤال ما حقيقة وجود تعيينات بالحكومة بدءًا من نهاية الشهر الجاري بأن هذه المنشورات غير صحيحة.

المستشار محمد الحمصاني

مجلس الوزراء: لايوجد تعيينات بالحكومة

وتابع الحمصاني: المنشور غير صحيح على الإطلاق وهذا واضح من خلال الصياغة أو الدباجة الخاصة للمنشور بصفة عامة فهو يختلف تمامًا عن القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، مؤكدًا هذا المنشور عار تمامًا من الصحة.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل ما جرى خلال اجتماع مجلس المحافظين بمجلس الوزراء وما حدث وما الداعي من هذا الاجتماع تحديدًا.

وقال الحمصاني: الاجتماع دوري ولكنه يهدف إلى اجتماع المحافظين وحرص رئيس مجلس الوزراء لعقد هذا الاجتماع لعرض ومتابعة القضايا الأساسية التي تشكل أهمية خاصة للمواطنين، ومن أبرز تلك موضوعات المطروحة اليوم هو التأكيد على أهمية ضبط أسعار الأسواق وكذلك عدد من الموضوعات الأخرى المرتبطة بتوفر السلع مثل إقامة السوق الواحد العمل على تجنب الغلاء وزيادة أسعار السلع وعدم السماح بزيادتها زيادات غير مبررة.

الاستماع لشكوى المواطنين

وأضاف: ناقش الاجتماع وجيهات خاصة بموضوعات أخرى ذات أهمية خاصة مثل متابعة مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع لشكواهم والعمل على التواصل المستمر مع المواطنين.

وأضاف: وكان هناك قضايا مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتمنية البشرية وعرض خلال الاجتماع الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والتي سيتم تطبيقها بداية من شهر يناير القادم 2025 لمدة 6 أشهر في عدد من المحافظات واستعرض التكليفات الخاصة بالمحافظات في هذا الصدد، ونافش عدد من الأمور الهامة التي لها طبيعة بعمل المحليات خاصة فيما يتعلق بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات استثمارية سياحية وكذلك اجراءات تقنين واسترداد أراضي الدولة والمصالحات في مخالفات البناء، وكذلك متابعة برنامج حياة كريمة فالاجتماع كان هام ولمناقشة الهديد من القضايا التي تهم المواطن.

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