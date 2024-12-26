تفقد ميداني لوزير الإسكان في منطقة أحياء بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

مشروعات وزارة الإسكان.. تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الطرق والكهرباء بمنطقة أحياء بيت الوطن بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

مشروعات وزارة الإسكان

وسيعرض لكم الموجز كافة التفاصيل .

وزير الإسكان يتفقد أعمال الطرق بمنطقة أحياء بيت الوطن

وتابع وزير الإسكان في جولته، تقدم أعمال الطرق بمنطقة أحياء بيت الوطن بالامتداد الشرقي للمدينة حيث يجرى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق بجميع المحاور الداخلية لمنطقة بيت الوطن بالكامل، وتفقد تقدم الأعمال بطريق R5 وطريق RR بالامتداد الشرقي، وتطوير طريق ABC، الذي يربط بين محور 24 أمام النادي الأهلي بطول 3800 متر وطريق MR2 داخل بيت الوطن ومنه للطريق الأوسطي، والطريق يفصل بين الحي الرابع والحي السادس بالمنطقة.

وخلال الجولة، تابع المهندس شريف الشربيني، مختلف الأعمال الجارية بالطرق وأعمال الكهرباء، موجها بتوفير جميع الخدمات على جوانب الطرق لخدمة المواطنين والسكان، مشددًا على مراجعة الأعمال بالطرق والمحاور وسحب التخصيص من الشركات المتقاعسة، وإسناد الأعمال لشركات أخرى جادة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه يتم إتاحة قطع أراضٍ ووحدات بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمدن الجديدة، بهدف التيسير على أبناء مصر في الخارج في تملك مسكنهم الملائم، وربطهم بوطنهم الأم، مشددًا في هذا الصدد على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ مشروع بيت الوطن، والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال، وتوفير مختلف الخدمات بالشكل الذي يليق بالمشروع.

اقرأ أيضا :

وزارة الإسكان تعلن عن شروط تراخيص البناء الجديدة .. إليك التفاصيل كاملة

أخر فرصة يوم الخميس.. التقديم على شقق الإسكان المتميز من وزارة الإسكان