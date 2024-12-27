جريمة بشعة تهز لبنان.. إعلامية تقتل على يد زوجها داخل المحكمة

في جريمة هزت الرأي العام اللبناني، أقدمت يد غادرة على إنهاء حياة الإعلامية اللبنانية الشابة عبير رحال، وذلك برصاصة غادرة أطلقها زوجها خليل مسعود في رأسها، أمام أعين المارة وبداخل محكمة شحيم الشرعية.

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الجريمة التي وقعت ظهر يوم الخميس الماضي، كشفت عن عمق الخلافات الزوجية التي كانت تعصف بحياة الضحية، حيث أفادت الأنباء بأن الزوجين كانا على وشك الانفصال، وكانت هناك دعوى قضائية منظورة بينهما.

تفاصيل الجريمة

وحسب شهود عيان، فقد أقدم الجاني على إطلاق النار على زوجته بشكل مباشر ودون تردد، ثم لاذ بالفرار وبعد ساعات قليلة، عثر عليه متأثراً بإطلاق النار على نفسه، لتنتهي بذلك مأساة هزت المجتمع اللبناني.

وقبل أن ينتحر، نشر مسعود مقطع فيديو على فيسبوك يكشف فيه عن خلافات مالية حادة مع زوجته، مرتبطة بمشروع مشترك، مدعياً أنها السبب وراء ارتكابه للجريمة."

نبذة عن عبير رحال

تعتبر عبير رحال شخصية بارزة في الساحة الإعلامية اللبنانية، حيث تتمتع بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقعها الإخبارية الخاصة تتميز رحال بأسلوبها المميز في تقديم الأخبار والتحليلات، مما جعلها وجهاً مألوفاً للجمهور اللبناني والعربي إلى جانب عملها الإعلامي، تتمتع رحال بحياة عائلية مستقرة، حيث تزوجت من رجل الأعمال خليل مسعود وأنجبت منه ثلاثة أطفال."

هذا الحادث الأليم يسلط الضوء على مشكلة العنف الأسري التي تؤرق المجتمعات العربية، ويدق ناقوس الخطر حول ضرورة توفير الحماية القانونية والاجتماعية للنساء المعنفات كما يثير تساؤلات حول الأسباب التي تدفع بعض الأفراد إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، وكيف يمكن الوقاية منها.

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