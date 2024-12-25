تطورات مثيرة في مسلسل وتر حساس.. تعرف على تفاصيل الحلقة 43

شهدت الحلقة 43 من مسلسل "وتر حساس" تطوراً درامياً جديداً، حيث تعاونت سلمى ورشيد لعرض اعترافات عبد الرحمن أمام جمال رغم أن جمال أشار إلى عدم قانونية التسجيلات لغياب إذن النيابة، إلا أنه وعد بمساعدتهما في إعادة فتح القضية.

يرصد لكم موقع الموجز تفاصيل الحلقة 43 من مسلسل "وتر حساس"

عبد الرحمن يستعجل مغادرته وكشف نوايا سلمى

في سياق آخر لجأ عبد الرحمن إلى كاميليا ليطلب تسريع ترتيبات سفره إلى الخارج خوفاً من تطورات القضية في الوقت نفسه، بدأ مازن يشك بأن سلمى قد استغلته للوصول إلى معلومات تتعلق بعبد الرحمن، ما أضاف توتراً جديداً للعلاقة بين الشخصيات.

رغدة تفضح كاميليا أمام سلمى

قررت سلمى مواجهة رغدة، التي اعترفت بكل التفاصيل المرتبطة بمقتل ليلى كشفت رغدة أن كاميليا كانت العقل المدبر، حيث وعدتها بمكافآت مغرية إذا التزمت الصمت، لكنها هددتها بالتورط في الجريمة إذا فضحت الأمر وحاولت سلمى التأكد من دور كاميليا في العبث بمسرح الجريمة، إلا أن رغدة بدت غير متأكدة، ما جعل سلمى تصدق روايتها بشكل جزئي.

ياسين يعترف بخطئه ويطلب إعادة رحمة للعمل

في مشهد آخر اعترف ياسين لرشيد بأنه السبب في الإيقاع برحمة، حيث استبدل خطتها بخطة أخرى بغرض الانتقام منها تسبب اعترافه في غضب رشيد، لكنه طلب في النهاية إعادة رحمة إلى عملها كمحاولة لتصحيح الأمور.

رشيد يواجه كاميليا ويكتشف مفاجآت صادمة

ذهب رشيد إلى كاميليا مطالباً باستعادة أبنائه، محذراً إياها من تصعيد الأمور لاحقاً، تلقت كاميليا تسجيلاً مصوراً من رغدة عبر كاميرات المراقبة يثبت وجودها في مسرح الجريمة في تطور آخر، اكتشفت سلمى أن تسجيل اعتراف عبد الرحمن قد حذف من هاتفها، مما دفعها لمواجهة رشيد، ملمحة إلى أنه قد يكون المتسبب في الحذف.

أبطال العمل وكواليسه

"وتر حساس" يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جميل سعيد، محمد العمروسي، تميم عبده، ومحمد علي رزق العمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ونجح في جذب اهتمام المشاهدين بفضل الحبكة الدرامية المشوقة والأداء المتميز من فريق العمل.

"وتر حساس"رحلة درامية مليئة بالغموض والإثارة

المسلسل يستمر في تقديم جرعات مكثفة من التشويق، حيث تزداد الأحداث تعقيداً مع كل حلقة، ليبقي الجمهور مترقباً لما ستؤول إليه الأمور.

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