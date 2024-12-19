يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 31 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة سودة المقرر عرضها خلال الساعات القادمة بعد تصاعد أحداث الحلقة 30.

في إطار ذلك، يرصد الموجز موعد عرض الحلقة 31 من مسلسل نقطة سودة خلال السطور التالية.

مسلسل نقطة سودة

موعد عرض الحلقة 31 من مسلسل

نقطة سودة

من المقرر عرض الحلقة 31، اليوم الخميس في الساعة التاسعة مساءً عبر قناة MBC مصر، حيث تعرض الحلقات يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وفي الساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

أما اعادة الحلقات على قناة MBC مصر 2 في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل.

كما تعرض الحلقات على منصة شاهد الرقمية من السبت إلى الأربعاء.



مسلسل نقطة سودة

نجوم مسلسل نقطة سودة

يشارك في بطولة مسلسل نقطة سودة نخبة من النجوم أبرزهم، أحمد فهمي وأحمد مجدي وناهد السباعي والراحلة ناهد راشد وأحمد بدير وسارة سلامة ووفاء عامر كما ظهر الراحل أشرف عبد الغفور ضيف شرف، والعمل من إخراج محمد أسامة وتأليف محمد محرز وأمين جمال.

أحداث الحلقة 30 من مسلسل نقطة سودة

دارت أحداث الحلقة 30 من مسلسل نقطة سودة باكتشاف "عمر" أحمد فهمي حقيقة شقيقته وكذبة مرضها بالسرطان بعد أن خرجت من مستشفى الأمراض النفسية ورجوع أبنائها لحضنها.

كما حاولت "منال" ناهد السباعيفي البحص عن أهلها الحقيقين حيث تخطط وفاء عامر ومعها أحمد بدير بالتدبير لايذاءها بعد وصول "منال" لأول خيط من الحقيقة.

وظهرت في نهاية الأحداث مفاجئة تغير نمط الحلقات القادمة، بفتاة في فيديو كول تخبر حقائق صادمة ل نضال الشافعي و علي " أحمد مجدي" الذي قام بقتل ابنه ولكنه لم يعلم أنه ابن نضال وشهد الواقعة أحمد فهمي وهو مصدوم.

مسلسل نقطة سودة

قصة مسلسل نقطة سودة

تدور أحداث مسلسل نقطة سودة حول الانتقام والحب، حيث تسعى رضوى الذي تجسده مريم الخشت وشقيقها صلاح الذي يجسده نضال الشافعي لتنفيذ خطة انتقامية ضد أبناء العم عمر وعلي السيوفي أنفسهم وسط هذا الصراع، تنشأ علاقة حب غير متوقعة بين عمر ورضوى.

اقرأ أيضًا :

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقله.. إليك التفاصيل

جرعة زائدة تكشف المؤامرات.. تفاصيل الحلقة 23 من مسلسل نقطة سودة