الفنانة أيتن عامر تقلب الموازين بأغنيتها الجديدة «يا نهار يا نهار»

تستعد الفنانة أيتن عامر لإطلاق أغنيتها الجديدة "يا نهار يا نهار" خلال أيام، وسط حالة من الترقب الجماهيري الأغنية تأتي بتوقيع مبدعين في المجال الفني، حيث كتبها أحمد البرازيلي وإينزو الحسيني، ولحنها أحمد البرازيلي، في حين قام مودي سعيد بتوزيعها، مع ميكس وماستر لـ محمد عباس.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول أغنية الفنانة أيتن عامر في السطور التالية:

نجاحات غنائية متواصلة

وتأتي أغنية الفنانة أيتن عامر بعد نجاح أيتن في أغنيتها السابقة "مثيرة للجدل"، التي لاقت رواجاً كبيراً على منصات الموسيقى المختلفة وموقع "يوتيوب"، مما يؤكد تطور مشوارها الغنائي وتوسع شعبيتها في هذا المجال.

أسماء لامعة خلف الكواليس

ويحمل التعاون بين الفنانة أيتن عامر والملحن أحمد البرازيلي ثقلاً فنياً، فهو صاحب باع طويل مع نجوم مثل عمرو دياب، مدحت صالح، هيفاء وهبي، ولؤي، ما يضيف زخماً للعمل المرتقب ويضعه ضمن الأعمال المنتظرة لهذا الموسم.

حفلات وأعمال مميزة

ولم يقتصر نشاط أيتن الغنائي على إصدار الأغاني فقط، بل أحيت مؤخراً حفلاً على إحدى البواخر النيلية، حيث قدمت باقة من أعمالها المميزة مثل "يا ستو أنا" و"بناقص"، إلى جانب أغنيات من أعمالها السينمائية.

الفنانة أيتن عامر

بين النجاح الغنائي والتألق الدرامي

وحققت الفنانة أيتن عامر حضوراً مميزاً في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "جودر"، حيث تألقت بجانب نجوم مثل ياسر جلال ونور اللبنانية هذا المزج بين موهبتها الغنائية وأدائها الدرامي جعلها نموذجاً فنياً متكاملاً، تجمع بين الإبداع في الأداء الصوتي والتمثيلي.

مسلسل جودر

يعتبر مسلسل "جودر" من الأعمال الدرامية الفريدة التي تنقل المشاهد إلى عالم يمزج بين الواقع والخيال تدور أحداثه في أجواء ساحرة مستوحاة من حكايات شهرزاد الخالدة، مع تركيز على حكاية جودر المصري وما جرى له من أحداث درامية مليئة بالمفاجآت والتحديات.

حبكة درامية مثيرة وصراعات عائلية

تتناول القصة رحلة الصياد "جودر بن عمر المصري"، الذي يجسد شخصيته النجم ياسر جلال يجد جودر نفسه في مواجهة قوة شريرة منذ طفولته تسعى لاستغلاله لفتح كهف الحكيم المليء بالكنوز، مما يضعه في صراعات مع أشقائه، إضافة إلى التحديات الكبرى التي يواجهها بين الخير والشر، والحقيقة والخرافة.

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