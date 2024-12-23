بعد تصدرها للتريند.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة مي عز الدين

تصدر اسم الفنانة مي عز الدين، تريند جوجل بعد تعاقدها على مسلسل "الحب كله"، الذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين، ويعتبر هذا أول تعاون لهما سويا، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025.

ويرصد موقع الموجز أبرز المعلومات عنها بمناسبة تصدرها للتريند، ولدت مي عز الدين، في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، واستطاعت أن تحقق شهرة واسعة في عالم الفن منذ بداياتها، قبل أن يتم تقديمها للمخرج محمد النجار، الذي آمن بموهبتها ومنحها دور البطولة في فيلم "رحلة حب" إلى جانب الفنان محمد فؤاد، وهو العمل الذي شكل نقطة تحول كبيرة في مسيرتها الفنية.

مي عز الدين

أزمات نفسية وصحية مرت بها

لم تخلُ حياة مي عز الدين من التحديات النفسية والصحية، في أحد الأيام، أثارت اهتمام جمهورها بالكشف عن أزمة نفسية كانت تمر بها، حيث كتبت عبر منصات التواصل الاجتماعي:"فيه غصة في قلبي بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها"، كلماتها البسيطة لاقت تفاعلاً ودعماً كبيرين من جمهورها وزملائها، رغم أنها لم تكشف تفاصيل تلك الأزمة، ومن ضمن الأزمات التي مرت بها أيضاً وفاة والدتها.

كما عانت مي عز الدين منذ عام 2009 من مشكلة متعلقة بالمرارة، واستمر الألم معها لسنوات حتى قررت في النهاية الخضوع لجراحة.

مرت مي عز الدين بالعديد من المحطات الشخصية التي شغلت الإعلام والجمهور، من أبرز هذه المحطات، خطوبتها للاعب كرة القدم محمد زيدان الذي حرصت على دعمه وحضور العديد من مبارياته، إلا أن علاقتهما لم تكتمل، و كدت لاحقاً أن الانفصال كان نتيجة لاختلاف عقلياتهما، لكنها شددت على احترامها الدائم له.

شائعات تعرضت لها مي عز الدين

كما طالتها شائعات متعددة، أبرزها علاقتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لكنها نفت هذه الأخبار تماماً، مشيرة إلى أنها مجرد شائعات لا أساس لها، كذلك خرجت شائعات عن ارتباطها بالفنان أحمد السعدني ورجل أعمال غير مصري، لكنها أنكرت هذه الأقاويل أيضاً.

مي عز الدين

وفي سياق عملها الفني، تعرضت مي لأزمة أثناء تصوير مسلسل "فيلا كارمة"، حيث أدى تعاقدها مع شركة إنتاج أخرى إلى نشوب خلاف كبير بين الأطراف المنتجة هذه المشكلة تسببت في تعطل سير العمل، وتركت توتراً في العلاقة بين مي وفريق الإنتاج.

آخر أعمال مي عز الدين

وكانت آخر أعمال مي عز الدين، في الدراما التلفزيونية هو مسلسل سوق الكانتو، وكان من تأليف هاني سرحان إخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة أمير كرارة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

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