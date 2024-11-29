فقدت النطق..تطورات الحالة الصحية للفنانة مي عز الدين بعد وفاة والدتها

تعيش الفنانة مي عز الدين فترة من الحزن الشديد بعد وفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا إثر صراع طويل مع المرض، حيث ارتبطت مي بوالدتها بشكل قوي، ما جعل الفقدان صدمة كبيرة لها، ما جعلها ترفض الكلام مع أحد، وتدهورت حالتها الصحية، واصيبت بفقدان نطق مؤقت، بسبب الصدمة.

يرصد موقع الموجز تطورات الحالة الصحية للفنانة مي عز الدين في السطور التالية.

مي عز الدين

أيام صعبة قبل الرحيل

كانت والدة مي عز الدين تعاني من مشاكل صحية خطيرة، أبرزها الفشل الكلوي، حيث كانت تخضع لجلسات غسيل كلى بانتظام، ورغم تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، لم تستطع مي تقبل فكرة رحيلها.

وبحسب مصادر مقربة، أمضت مي الأسابيع الأخيرة بجانب والدتها في المستشفى، وعانت من انهيار عصبي فور سماع خبر وفاتها، ما اضطر الأطباء لإعطائها مهدئات.

غياب عن الجنازة ورفض للعزاء

لم تتمكن مي عز الدين من حضور جنازة والدتها بسبب حالتها النفسية المتدهورة، كما قررت عدم إقامة عزاء، وامتنعت عن استقبال الأصدقاء والمقربين في منزلها، حيث فضّلت العزلة للتعامل مع هذا المصاب الأليم.

مي عز الدين ووالدتها

علاقة استثنائية بين مي عز الدين ووالدتها

كانت مي عز الدين ترتبط بوالدتها بعلاقة استثنائية، حيث كانت والدتها صديقتها المقربة ومستشارتها في حياتها الشخصية والفنية.

تحدثت مي عز الدين عنها في لقاء تلفزيوني سابق قائلة: "ماما هي كل حاجة بالنسبة لي، بتستحمل عصبيتي وبتديني راحة نفسية في كل لحظة، عمرها ما سابتني لوحدي حتى في أصعب ظروف الشغل".

دعم من الوسط الفني للفنانة مي عز الدين

حرص عدد من نجوم الفن على مساندة مي عز الدين في محنتها، أبرزهم الفنان تامر حسني، الذي شارك في تشييع الجثمان ووجه رسالة دعم لصديقة عمره عبر حساباته على مواقع التواصل، حيث قال: "ربنا يصبرك يا مي، ويجعل مكان والدتك الجنة".

والدة مي عز الدين مديرة أعمالها وشريكة رحلتها

كانت والدة مي عز الدين تلعب دورًا كبيرًا في حياتها، حيث عملت كمديرة أعمالها وكانت مصدر إلهام ودعم لها. انفصلت مي عن والدها منذ طفولتها وعاشت برفقة والدتها، التي حرصت على تربيتها على القيم الإسلامية رغم أنها مسيحية الديانة.

وقالت مي عز الدين: "ماما مسيحية، لكنها علمتني الالتزام بتعاليم ديني الإسلامي، وكانت تضربني إذا قصرت في الصلاة".

مي عز الدين ووالدتها

أخر أعمال مي عز الدين

قبل هذا الحادث الأليم، شاركت مي عز الدين في عرض مسرحية "قلبي وأشباحه" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مي عز الدين

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي مرعب، وشارك في بطولتها عدد من النجوم، منهم عمرو يوسف، حمدي الميرغني، وسليمان عيد.



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