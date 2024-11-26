تفاصيل شخصية أحمد السعدني في مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل

بدأ كل من الفنانين أحمد السعدني وأمينة خليل تصوير أولى مشاهد مسلسل لام شمسية، الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2025.

تفاصيل شخصية أحمد السعدني في مسلسل لام شمسية

ويرصد موقع الموجز تفاصيل شخصية أحمد السعدني في مسلسل لام شمسية، يظهر أحمد السعدني خلال الأحداث بدور زوج الفنانة أمينة خليل، الذي يعارض كل أفكارها ويتسبب في حدوث خلافات مستمرة بينهما.

أحمد السعدني

قصة مسلسل لام شمسية

يدور مسلسل "لام شمسية" حول قضية التحرش بالأطفال في المدارس والشوارع، ويطرح تساؤلات حول المسؤولية في هذه الظاهرة، هل هي مسؤولية الأهل أم المعلمين.

أحمد السعدني



أبطال مسلسل لام شمسية

يشارك في المسلسل إلى جانب أمينة خليل كل من إياد نصار، أحمد رزق، يارا جبران، كارولين عزمي، يسرا اللوزي، ركين سعد، وأحمد التهامي. المسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

وكان العمل قد تعرض لعدة تأجيلات منذ عام 2023، حيث كان من المقرر أن تشارك في بطولته الفنانة منى زكي، لكنها اعتذرت مؤخراً، مما استدعى تأجيل المشروع وتولي أمينة خليل بطولة المسلسل.

وكان آخر أعمال أحمد السعدني مسرحية كازانوفل، التي عرضت مؤخراً في موسم الرياض، ودارت أحداثها عن "حميده" الذي يرغب في زواج إبنته "جوجو" لإبن أخيه "نوفل" الذي يعمل مهندس لكنه شخصية خام فهو ليس لديه تجارب عاطفية سابقة، بينما كانت ترغب زوجته شاهينور زواج "جوجو" لإبن أخيها الراقص "سلفادور" سليل العائلة الأرستقراطية، فهو يجيد التعامل مع النساء،لذا قرر والدها حميدة أن يصنع تاريخاً عاطفياً لنوفل مع نجمة استعراضية شهيرة لكي يبهر "جوجو".

مسرحية كازانوفل بطولة هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن توتا، ميرنا جميل، سامي مغاوري، إدوارد، ليلى عز العرب، أحمد التهامي، وآخرون من النجوم.

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