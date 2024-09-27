صناع مسلسل لام شمسية في البلاتوة مع أمينة خليل .. تفاصيل

تستعد الفنانة أمينة خليل لتصوير مسلسلها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم" لام شمسية "، ومن المقرر أن يخوض والمنافسة في موسم الدراما الرمضانية 2025، لذلك يستعرض " الموجز" التفاصيل الكاملة في سطور.

أمينة خليل

أوشك صناع مسلسل "لام شمسية "لـ أمينة خليل على الانتهاء من جلسات عمل والاستقرار على التفاصيل النهائية للعمل واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، وقد تم التعاقد بشكل رسمي مع الفنان محمد شاهين لتقديم دور البطولة أمام أمينة خليل، ومن المقرر بدء التصور آخر أكتوبر المقبل.

تفاصيل قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل "لام شمسية" يناقش قضية هامة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوي، وتجسد أمينة خليل خلال أحداث العمل شخصية سيدة تعمل مدرسة في إحدى المدارس الدولية، ومتزوجة من محمد شاهين الذي كان متزوجاً قبلها، وانفصل عن زوجته وتشهد علاقتهما العديد من المنحنيات والتي تكشفها الحلقات.

آخر أعمال أمينة خليل على شاشات الدراما

ومن المعروف أن غابت الفنانة أمينة خليل عن دراما رمضان سنوات وكانت تكتف بالظهور كضيفة شرف في موسم رمضان 2024، حيث شاركت خلال حلقتين من حلقات مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي ومحمد سلام ورحمة أحمد وبيومي فؤاد وإخراج أحمد الجندي، كما ظهرت في مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين وإخراج بيتر ميمي، وحققت نجاحاً كبيراً من خلال العملين.

أمينة خليل

آخر أعمال أمينة خليل على شاشات السينما

شاركت الفنانة أمينة خليل في آخر أعمالها السينمائية في فيلم أطلق عليه صناعه اسم "إكس مراتي" وقد حقق نجاحاً كبيراً على مستوى شباك التذاكر بوصوله إلى 84 مليون جنيه حتى الآن.

أبطال فيلم إكس مراتي

يشارك في بطولة فيلم " أكس مراتي" كل من هشام ماجد ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، مع مجموعة من النجوم، العمل فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب.

قصة فيلم إكس مراتي

وتدور أحداث فيلم" إكس مراتي " في إطار كوميدي حول طبيب نفسي متزوج من سيدة، ويكتشف بعد فترة طلاقها من مجرم خطير.

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