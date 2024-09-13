كلاكيت تالت مرة.. محمد شاهين يتعاون مع أمينة خليل في "لام شمسية"

يستعد الفنان محمد شاهين لتصوير دوره في مسلسل جديد أطلق عليه صناعه اسم "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل

، ومن المقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025. بشأن هذا الصدد يستعرض الموجز التفاصيل.

محمد شاهين

تعاقد الفنان محمد شاهين على المشاركة في مسلسل جديد بعنوان" لام شمسية" مع الفنانة أمينة خليل من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – وجوهر، ومشرف عام محمد سرى، حيث يعقد فريق العمل حاليًا جلسات مكثفة للاستقرار على التفاصيل المبدئية وترشيح أسماء الممثلين والبطل أمام أمينة في أحداث المسلسل.

يعد تعاقد الفنان محمد شاهين على البطولة أمام أمينة خليل في مسلسل “لام الشمسية”، التعاون الثالث بين شاهين وأمينة، تعاون الثنائي من قبل في مسلسل أطلق عليه صناعه اسم “الهرشة السابعة” عام 2023، كما تعاون الثنائي في فيلم أطلق عليه صناعه اسم "وش في وش" مع كوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة في نفس العام.

آخر أعمال محمد شاهين



شارك الفنان محمد شاهين في بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم لحظة غضب، وتم عرضه في رمضان الماضي على منصة رقمية شهيرة، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك على قاسم، ناردين فرج، واخرون، تأليف مهاب طارق، اخراج عبد العزيز النجار.

آخر أعمال أمنية خليل



وفي سياق مختلف، شاركت الفنانة أمنية خليل في بطولة فيلم X مراتي وشاركها البطولة كل من محمد ممدوح والفنان هشام ماجد، وتم عرضه على شاشات السينما في يوم 24 يوليو الماضي،

فيلم X مراتي من إخراج معتز التونى، وتجسد من خلاله أمينة خليل دورًا محوريًا قوياً في أحداث الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى.

أبطال فيلم X مراتي

فيلم X مراتى بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، خالد كمال، على صبحى، محمد أوتاكا، عماد رشاد، ألفت إمام، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز وإخراج معتز التونى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث الطبيب النفسي يوسف الذي يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها.

ومن المعروف أن غابت الفنانة أمينة خليل عن المشاركة في رمضان الماضى 2024، واكتفت بالمشاركة في عدد من الأعمال السينمائية آخرهم فيلم شقو مع النجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا والذى حقق ما يقرب من 78 مليون جنيه، من إخراج كريم السبكى.

اقرأ أيضا :

أبطال فيلم إكس مراتي يحصدون أرقام قياسية في الثنائيات الفنية

قبل عرضه.. كل ما تريد معرفته عن فيلم إكس مراتي