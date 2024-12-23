بعد استغاثته للمسؤولين وتصدره للتريند.. أبرز المعلومات عن صبحي خليل

تصدر الفنان صبحي خليل، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد نداءه العاجل والاستغاثة بالمسؤولين لإنقاذ أسر مشردة.

في إطار ذلك يرصد موقع الموجز، أبرز المعلومات عن الفنان صبحي خليل و قصة استغاثته للمسؤولين في التقرير التالي.

بداية صبحي خليل الفنية

ولد الفنان صبحي خليل يوم 14 مايو عان 1961, حيث قدم أكثر من 100 عكل درامي وسينمائي، وكانت بدايته الفنية في الثمانينات، وأولى أعماله الفنية مسلسل الإمام البخاري وفيلم صراع الأحفاد.

أبرز أعماله السينمائية

من أبرز أعمال صبحي خليل الذي شارك بها في السينما: "فارس المدينة، وزير في الجبس، قضية الأستاذ مُنجد، حلم العمر، حسن ومرقص، الخطاف، زجزاج، دكتور بسبس، الخطة العايمة".

صبحي خليل

أبرز أعماله الدرامية

شارك الفنان صبحي خليل، في عدة أعمال درامية منها مسلسل سوق العصر، تاجر السعادة، بوابة الحلواني الجزء الثالث، الجماعة، الاختيار 3، يتربى في عزو وغيرها من الأعمال الأخرى.

عائلة صبحي خليل

تحدث صبحي خليل عن مرض ابنته داليا وهي متزوجة من الفنان والسيناريست أحمد عبد الوهاب، حيث عانت ابنته داليا من مرض السرطان، قائلا في إحدى اللقاءات التليفزيوية: "داليا بنتي بطلة بـ100 راجل بسبب ما عانت منه خلال رحلة المرض.. وداليا أكتر حد بيغيير عليا أكتر من زوجتي نجوى".

أما عن زوجة صبحي خليل، قد تحدث عنها في تصريحات تليفزيونية تليفزيونية سابقة، وقال: "تعرفت على نجوى بسبب علاقة الزمالة التي جمعتني بها داخل معهد الفنون المسرحية.. والحقيقة أن نجوى استحملت كتير بسبب العصبية الشديدة وظروف الشغل".

استغاثة صبحي خليل للمسؤولين

يذكر أن طالب الفنان صبحي خليل، المسؤولين في الساعات الماضية لإنقاذ سكان عمارة سكنية تضم أكثر من 30 أسرة، معظمهم من كبار السن والمرضى، نستعرض الأزمة كاملة في السطور التالية:

استغاث صبحي خليل بعد قيام مالك الأرض بقطع جميع المرافق الأساسية عن العقار، منها الكهرباء والمياه والغاز، مما أدى إلى معاناة شديدة للسكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم والعيش في الشارع مشردين دون مأوى آخر.

كشف الفنان صبحي خليل عن تفاصيل الأزمة التي يمر بها سكان العمارة منذ سنوات، حيث أوضح أن قرار قطع المرافق جاء بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.

وأكد صبحي خليل: "صاحب العقار قطع علينا كل المرافق، وبقينا في الشارع مشردين والعمارة مليانة بأسر من كبار السن والمرضى، ومعظمهم في ظروف صحية سيئة، ومحتاجين حل سريع وتدخل المسؤولين".

وأضاف صبحي خليل، أن السكان فوجئوا بقطع الكهرباء والمياه والغاز عنهم، مما جعل الحياة داخل العقار مستحيلة، خاصة أن هذه المرافق من الوظائف الأساسية للحياة اليومية.

وأشار إلى أن كبار السن يعانون بشكل مضاعف بسبب عدم قدرتهم على تحمل حرارة الجو أو البحث عن بدائل بالاضافة الى أزماتهم الصحية لكبر سنهم.

صبحي خليل

كما أوضح صبحي خليل أن الأزمة الحالية تعود إلى نزاع قانوني طويل الأمد بين مالك الأرض والمقاول المسؤول عن بناء العقار.

وأشار إلى أن هذا النزاع مستمر منذ أكثر من خمسين عامًا، ويتسبب في اضطرابات متكررة للسكان دون حل سريع، حتى أصبحوا ضحية لصراع لا علاقة لهم به.

وأكد خليل أن السكان تعرضوا لمضايقات عديدة على مدار السنوات الماضية، تضمنت قرارات وتهديدات متعددة، إلا أن قطع المرافق بشكل كامل كان التصعيد الأكبر الذي لم يكن أحد يتوقعه وجاء بشكل مفاجئ.

وقال: "المشكلات القانونية بين الأطراف كان يجب أن تُحل بعيدًا عن السكان الذين يدفعون الآن الثمن وما الحل".

صبحي خليل

نداء صبحي خليل العاجل لإنقاذ السكان

طالب صبحي خليل المسؤولين بالتدخل السريع لإنقاذ الأسر التي أصبحت بلا مأوى، مشيرًا إلى أن الوضع لا يحتمل التأجيل.

وقال: "السكان الآن في الشارع، خاصة كبار السن الذين لا يمكنهم تحمل هذه الظروف القاسية وليس لهم مأوى آخر، نحن بحاجة إلى تدخل فوري لإنهاء هذه الأزمة".

وأكد الفنان صبحي خليل أن القرار جاء ليُنفذ بشكل مفاجئ في ساعات متأخرة من الليل، حيث استيقظ السكان ليجدوا أنفسهم بلا مياه أو كهرباء أو غاز، وهو ما تسبب في حالة من الذعر والتوتر.

وأضاف: "لا نعرف حتى الآن من هو مالك الأرض، لكن يجب أن يُحاسب على ما فعله بالسكان".

أثر الأزمة على الأسر المتضررة



أشار خليل إلى أن الأسر المتضررة، والتي تضم أطفالًا ومرضى وكبار السن، تعيش الآن ظروفًا مأساوية، حيث يفترشون الشارع بانتظار تدخل عاجل لحل مشكلتهم.

وقال: "الوضع الحالي لا يحتمل الانتظار، فهذه الأسر تحتاج إلى مأوى آمن وعودة الخدمات الأساسية بشكل فوري".

وتحدث عن معاناة الأطفال الذين فقدوا بيئتهم الآمنة، وأصبحوا معرضين للخطر في الشارع، بالإضافة إلى المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ومرافق صحية لا تتوفر الآن.

أخر أعمال صبحي خليل

شارك الفنان صبحي خليل مؤخرا في مسلسل "المداح"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا التي تدور أحداث المسلسل حول شخصية صابر، الذي يجد نفسه في مواجهة قوى الجن عندما يتلقى نداء استغاثة من عائلة صعيدية.

المداح

المسلسل لاقى إشادة واسعة من الجمهور والنقاد، وأظهر براعة خليل في تقديم أدوار مليئة بالتشويق والإثارة، ويتم حاليا تصوير الجزء الخامس والأخير المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025.



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