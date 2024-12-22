حمادة هلال يعود بأغنيات ومفاجآت جديدة في الجزء الخامس بمسلسل المداح

يواصل الفنان حمادة هلال، تصوير مشاهد الجزء الخامس من مسلسل "المداح" المقرر عرضه في رمضان 2025، العمل الذي يدور حول أحداث رعب ومثيرة، وهناك تطورات ضمن أحداث الجزء الخامس بالإضافة إلى أبطال العمل.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تطورات الأحداث والمفاجآت في الجزء الخامس بمسلسل "المداح" خلال السطور التالية.

أغاني جديدة في مسلسل المداح

يحضر الفنان حمادة هلال أغنيتين جديدتين خلال الجزء الخامس بمسلسل "المداح"، ومن المقرر عرض الأغنية الأولى في الحلقات الافتتاحية، حيث تظهر الأغنية في إحدى الليالي الدافئة في صعيد مصر، لتشويق الجمهور للأحداث حيث يشارك العمل ضمن منافسة كبيرة من الأعمال الدرامية في رمضان 2025، وتم الاختيار الجيد في التعاون مع مجموعة من الشعراء الجدد، بناءاً على رغبة حمادة هلال.

أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح

يتناول الجزء الخامس من مسلسل "المداح" تصاعد فيرالأحداث بشكل درامي مثير، حيث يواجه "صابر المداح"، الذي يجسد شخصيته حمادة هلال، خطر جديد.

يتعرض صابر لمحاولة قتل من قبل أحد الرجال الذين يمارسون السحر والشعوذة، وهو ما يفتح الباب أمام سلسلة من التحديات والمواقف التي تتسم بالغموض والتشويق.

حمادة هلال

تصوير مشاهد المداح في قنا

يواصل مسلسل "المداح" تصوير العديد من المشاهد في مدينة قنا صعيد مصر، حيث استغرق فريق العمل أسبوعًا مكثفًا لتصوير هذه المشاهد الحيوية والتزام فريق العمل لخروج العمل في أبها صورة وأعلى جودة بقيادة المخرج أحمد سمير فرج.

قائمة أبطال الجزء الخامس من مسلسل المداح

يشارك في بطولة مسلسل "المداح" الجزء الخامس، نخبة من النجوم أبرزهم: حمادة هلال، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، وسهر الصايغ، ويشارك في هذا الجزء عدد من الأسماء اللامعة مثل مي كساب، غادة عادل، وخالد الصاوي جديدًا.

قصة مسلسل المداح

تدور أحداث مسلسل "المداح" في إطار يمزج بين الرعب والغموض، حيث يستعرض المسلسل قصة "صابر المداح"، المعالج الروحاني الذي يواجه قوى خفية وأعمالًا سفلية تقوده إلى صراعات مع الجن والسحر الأسود ومن خلال هذا الجزء، يتم توسيع الأفق الدرامي للعمل ليشمل تفاصيل أكثر إثارة وتعقيدًا.

حمادة هلال

نهاية سلسلة المداح وتحضيرات لعمل جديد

أشار المنتج صادق الصباح إلى أن هذا الجزء يُرجح أن يكون الأخير في سلسلة "المداح"، مما يُثير تساؤلات حول النهاية التي تنتظر "صابر المداح" ومصيره في مواجهة التحديات المستمرة.

ومن جانبه، أكد حمادة هلال أنه يحضر لعمل جديد ومختلف سيُعرض في رمضان 2026، ما يُعد مفاجأة منتظرة لجمهوره.

نجاح المداح في المواسم الرمضانية

حققت سلسلة "المداح" على مدار المواسم السابقة نجاح كبير طوال السنوات الماضية منذ بدء عرضه في مواسم رمضان الماضية مما جذب المشاهدين بفضل القصة المشوقة والأداء التمثيلي القوي، والأجواء التي تمزج بين الرعب والدراما.

جائزة الأفضل لمسلسل المداح

حصل الفنان حمادة هلال على جائزة أفضل ممثل لأفضل مسلسل رمضاني عن مسلسل "المداح" بمهرجان وشوشة واحتفل بهذا النجاح برفقة ابنته التي ظهرت بجانبه في المهرجان.



أخر أعمال حمادة هلال

شارك الفنان حمادة هلال، مؤخرا بأغنيتين، أخرهم أغنية " ياريت أهالينا ما ربونا" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري.

كما شارك الفنان حمادة هلال بأغنية "حصل"من كلمات حازم إكس وألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، وأخرج كليب أشرف رمضان.



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