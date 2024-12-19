ياريت أهالينا ما ربونا.. كواليس أغنية حمادة هلال الجديدة

طرح الفنان حمادة هلال، أجدد أعماله الغنائية والتي تحمل إسم"ياريت أهالينا ما ربونا"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى، ويعرض لكن موقع الموجز تفاصيل الأغنية.

أغنية حمادة هلال الجديدة

وأطلق حمادة هلال، الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وظهر في الفيديو بلوك جديد ومختلف، من خلال إطلالة باللون الأبيض.

حمادة هلال

ونشر حمادة هلال، أغنية "ياريت أهالينا ما ربونا"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية ياريت أهالينا ما ربونا



وكتب حمادة: بنتحط في مواقف كتيرة بنبقى عاوزين نقول ياريت أهالينا ما ربونا.. اسمعوها دلوقتي على جميع منصات الموسيقى

أغنية "يا ريت أهالينا ما ربونا" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري.

الجدير بالذكر، أن أغنية "ياريت أهالينا ما ربونا"، تعتبر أول عمل غنائي لحمادة هلال، بعد حالة الحزن الكبيرة التي عاشها بسبب فقدان حماه.

مسلسل حمادة هلال في رمضان 2025

من ناحية أخرى، يواصل حمادة هلال، تصوير الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، استعدادا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل 2025.

مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد الصاوي، جوري بكر، فتحى عبدالوهاب، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، غادة عادل بالإضافة إلى كل من محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، إخراج أحمد سمير فرج.



آخر أعمال حمادة هلال

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال، أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.

وتقول كلمات أغنية "حصل"

دخلتك حياتي

فهمتك خدتك على الهادي

كان عندي اكتفاء بذاتي

وعشانك غيرت ده

ليه بتقل بأصلك

ولا عشان الحظ رقص لك ده أنا جيت على نفسي وفضلتك قولي ليه بتعمل كده

مش كنت مميزك

حصل

وفي قلبي مبروزك

حصل

بالدهب بوزنك

حصل

وأتاريك عيرة

أنا كنت مدلعك

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