بالصور.. كواليس جنازة والد زوجة حمادة هلال وأبرز الحاضرين

شهد مسجد فاطمة الشربتلي في التجمع الخامس ظهر اليوم الأربعاء صلاة الجنازة على المهندس سميح القيشاوي، والد زوجة الفنان حمادة هلال، الذي وافته المنية مساء الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وأعرب حمادة هلال عن حزنه العميق عبر منشور مؤثر نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، داعيًا متابعيه للدعاء للراحل والد زوجته.

يرصد الموجز أبرز لقطات جنازة والد زوجة حمادة هلال في السطور التالية.

حمادة هلال

حضور بارز لنجوم الفن

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على مشاركة حمادة هلال هذه اللحظات الحزينة، حيث كان الفنان طارق لطفي والفنان أحمد عصام من أوائل الحاضرين، كما ظهر الفنان محمد لطفي في الجنازة، مقدمًا الدعم والمواساة للفنان حمادة هلال.

محمد لطفي

لقطات مؤثرة في وداع والد زوجة حمادة هلال

في مشهد مؤثر، حمل حمادة هلال نعش حماه على كتفه، وظهرت على وجهه علامات الحزن والانكسار، ما يعكس مدى عمق علاقته بحماه، الذي وصفه بأنه "أبي العزيز".

علاقة صداقة متينة تجمع هلال وأحمد عصام



من اللافت أن الفنان أحمد عصام حضر الجنازة كتعبير عن امتنانه لحمادة هلال، الذي كان أول الحاضرين لجنازة والدة عصام قبل فترة، وظهر الاثنان في لقطات تعكس الدعم المتبادل بينهما في أوقات المحن.

دعاء حمادة هلال لوالد زوجته قبل وفاته

قبل أيام قليلة من وفاة حماه، طلب حمادة هلال من جمهوره الدعاء له بالشفاء، معربًا عن قلقه على صحته، ونشر هلال حينها عبر حساباته: "اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، أنت الشافي المعافي".

جنازة والد زوجة حمادة هلال

جنازة والد زوجة حمادة هلال

حمادة هلال يواصل نجاحاته الفنية

على الصعيد الفني، يواصل حمادة هلال تصوير أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة النجم أمير كرارة لأول مرة، إلى جانب عدد من الفنانين مثل هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، وسهر الصايغ، ومن المنتظر أن تشهد الحلقات الأولى ظهور الفنان فتحي عبد الوهاب في دور مميز ينتهي بقتله.

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