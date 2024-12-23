موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل فقرة الساحر.. تعرف على التفاصيل

حقق مسلسل فقرة الساحر، نجاحًا لافتًا بعد عرض الحلقة الأولى، التي كانت أحداثها مليئة بالإثارة والتشويق، عن مغامرة خاضها الأصدقاء الثلاثة كريم، لمي، وألفي، لهذا أصبح المشاهدين يترقبون بشغف ما سيحدث في الحلقة الثانية.

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل فقرة الساحر

يرصد موقع الموجز موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل فقرة الساحر تُعرض حلقات المسلسل بشكل أسبوعي يوم الخميس فقط في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة عبر منصة "يانجو بلاي"، وتدور أحداثه في إطار الدراما القصيرة المكونة من ثماني حلقات فقط.

مسلسل فقرة الساحر

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فقرة الساحر

بدأت الحلقة الأولى بظهور ثلاثة أصدقاء وهم كريم طه دسوقي، ألفي علي قاسم، ولمي أسماء جلال، وهم يجتمعون لتنفيذ خطة جريئة لسرقة لوحة فنية نادرة تحمل عنوان "ذات الرداء الأبيض" من متحف محمود خليل في قلب القاهرة، وبفضل تخطيطهم المحكم، تمكنوا من سرقة اللوحة وتهريبها إلى الخارج، حيث عرضوها في مزاد علني وحققوا أرباحًا هائلة لكن العملية أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ما جعل الجمهور يتساءل عن مستقبل هذه العصابة الذكية.

قصة مسلسل فقرة الساحر

يدور مسلسل فقرة الساحر، في إطار مشوق ومليء بالكوميديا والمغامرات، عن عصابة مكونة من الأصدقاء الثلاثة الذين يستخدمون مهاراتهم الفريدة لتنفيذ عمليات احتيال تستهدف الأثرياء الذين يرون أنهم لا يستحقون ثرواتهم، تنجح العصابة في تحقيق مكاسب ضخمة، لكن هذه العمليات تضعهم في مواجهة تحديات غير متوقعة، تم تصوير المسلسل بين مصر والمغرب.

مسلسل فقرة الساحر

طاقم عمل مسلسل فقرة الساحر

المسلسل من إنتاج طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، ويضم العمل مجموعة من النجوم، أبرزهم أسماء جلال، طه دسوقي، علي قاسم، وغيرهم من النجوم.

وعلى صعيد آخر، ينتظر الفنان طه دسوقي، حالياً عرض الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، الذي من المقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل عبر منصة شاهد، وهو بطولة ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، محمد رضوان، بجانب ياسمين ممدوح وافي، العمل من تأليف محمد عز الدين، كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

اقرأ أيضًا:مواعيد عرض مسلسل فقرة الساحر والقنوات الناقله.. إليك التفاصيل

موعد إنطلاق عرض مسلسل فقرة الساحر لـ طه دسوقي وأسماء جلال