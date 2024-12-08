فارس أحلامي.. 5 رجال في حياة أسماء جلال أيقونة الجمال

تصدر اسم الفنانة أسماء جلال تريند محرك البحث جوجل بعدما شاركت متابعيها أمس عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة من الصور الجديدة لها خلال تواجدها في حفل زفاف صديقة لها، حيث أرفقت الصور برسالة تهنئة لها، مما أثار تفاعلًا كبيرًا من جمهورها الذي انبهر بإطلالتها المميزة.

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، ظهرت في الصور وهي مرتدية فستان كب باللون البني مصنوع من قماش الستان وتركت شعرها منسدلا ونسقت مع إطلالتها مكياجا بالألوان الهادئة وحظيت الصور على اعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

أسماء جلال

مواصفات شريك حياة أسماء جلال

وكانت أسماء جلال، قد كشفت مؤخراً عن الصفات التي تحب أن تتوافر في شريك حياتها المستقبلي، مشددة على الحنان والتفاهم، بجانب الدعم العاطفي، بجانب رغبتها في أن يكون شريك حياتها المستقبلي قادرًا على تقديم العون والمساندة لها في الأوقات الصعبة.

شائعات تعرضت لها أسماء جلال

وكانت الفنانة أسماء جلال قد تعرضت مؤخراً لسلسلة من الشائعات التي زعمت ارتباطاتها بعدد من الفنانين في الوسط الفني بجانب رجال الأعمال، لكنها تناولت في لقاء لها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الشائعات التي لاحقتها.

نفت أسماء جلال ما تردد عن ارتباطها برجل أعمال شهير، مؤكدة أنها ليست في علاقة عاطفية حاليًا،وعن شائعة ارتباطها بمطرب الراب ويجز، أكدت أسماء جلال أن علاقتهما تقتصر على الصداقة فقط، وأشارت إلى وجود تعاون فني مستقبلي بينهما، ورغم نشرها للصور التي جمعتهما على إنستجرام، أوضحت أسماء أن الأمر لا يحمل أي طابع عاطفي.

أما عن الأخبار التي ربطتها بالفنان أمير المصري أو زواجها من رجل أعمال خليجي، فقد نفت أسماء هذه الأقاويل تمامًا عبر حسابها على إنستجرام، مشددة على أنها ستعلن عن أي خطوة مهمة تخص حياتها الشخصية بنفسها، كذلك نفت شائعة ارتباطها بالمطرب كزبرة، وأكدت أنها تركز حاليًا على أعمالها الفنية فقط.

أسماء جلال

فيلم "الفستان الأبيض"

على الجانب الفني، يعرض لأسماء جلال حاليًا فيلم "الفستان الأبيض" الذي تدور أحداثه في إطار درامي حول فتاة تُدعى وردة، تنتمي إلى حي فقير وتواجه أزمة كبيرة يوم زفافها عندما يتعرض فستانها للتلف، تنطلق وردة برفقة ابنة خالتها في رحلة شاقة داخل شوارع القاهرة بحثًا عن فستان بديل، وسط سلسلة من الأحداث المشوقة.

الفيلم يضم نخبة من النجوم، منهم ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وآخرون من النجوم، العمل من تأليف وإخراج جيلان عوف، وإنتاج محمد حفظي.



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