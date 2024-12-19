موعد إنطلاق عرض مسلسل فقرة الساحر لـ طه دسوقي وأسماء جلال

جذبت الحلقة الأولي من مسلسل فقرة الساحر، بطولة أسماء جلال، وطه دسوقي، الأنظار حيث أقام صناع العمل عرض خاص لإنطلاق العمل وكان أبرز حضر العرض عدد كبير من نجوم الفن، والجميع يهنئ الأبطال بنجاح العرض الأول وإقبال الجمهور عليه، ويعرض موقع الموجز أبرز الحضور.

عرض مسلسل فقرة الساحر

وكان من أبرز الحضور في احتفالية عرض مسلسل فقرة الساحر: طه دسوقي وزوجته، رانيا منصور، وليد فواز، عابد عناني وشادي ألفونس، وآخرين من النجوم.

طه دسوقي وزوجته

موعد طرح مسلسل فقرة الساحر

مسلسل فقرة الساحر، من بطولة طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، بسمة، ووليد فواز، وآخرين من الفنانين، ومن المقرر عرض حلقات المسلسل عبر منصة يانجو بلاي.

إنطلاق عرض مسلسل "فقرة الساحر" وأبرز الحضور أبطاله

أحداث مسلسل فقرة الساحر

تدور أحداث مسلسل فقرة الساحر في إطار من المغامرة والأكشن والإثارة، حول حياة 3 أصدقاء مقربين لمى ومِكس وألفي الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء وتتصاعد الأحداث وتتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية، وهى أحداث مستوحاة من أحداث حقيقية.

مسلسل فقرة الساحر من تأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجانيني، وإخراج تامر محسن، ومن المقرر أن يتكون من 8 حلقات.

إنطلاق عرض مسلسل "فقرة الساحر" وأبرز الحضور أبطاله

آخر أعمال طه دسوقي

يشارك طه دسوقي في مسلسل "موضوع عائلي 3" المقرر عرضه قريبا، ويشارك في بطولته الفنان ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، كما ضم العمل مجموعة جديدة من النجوم، منهم الفنانة نور التي تقدم دور طبيبة مخ وأعصاب، كذلك انضمت ياسمين وافي، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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