موعد عرض مسلسل فقرة الساحر.. تعرف على التفاصيل الكاملة

يشهد الجمهور ترقبًا كبيرًا لإطلاق مسلسل فقرة الساحر، الذي يعد واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة لهذا العام، يتميز العمل بالمزج بين الأكشن، المغامرة، والإثارة، فهو مستوحى من أحداث حقيقية جذبت الانتباه منذ الكشف عن تفاصيله الأولية.

موعد عرض مسلسل فقرة الساحر

ويرصد موقع الموجز موعد عرض مسلسل فقرة الساحر، من المقرر أن يُعرض المسلسل يوم 19 ديسمبر 2024، بشكل حصري على منصة "يانغو بلاي"، وهو مكون من ثماني حلقات قصيرة تضمن تقديم أحداث مكثفة ومثيرة تواكب تطلعات الجمهور.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من أبرز نجوم الساحة الفنية، منهم أسماء جلال، طه دسوقي، وعلي قاسم، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة وظهور مميز لبعض كبار الفنانين الذين يضيفون طابعًا فريدًا على أحداث القصة.

يدور المسلسل حول السطو الذكي، إذ تسرد القصة حكاية ثلاثة أصدقاء لمي، مِكس، وألفي، الذين تبدأ علاقتهم برباط صداقة قوي يتحول مع الوقت إلى شراكة غير متوقعة، وباستخدام مهاراتهم الفريدة، يشكلون عصابة صغيرة تخطط لعمليات احتيال ذكية تستهدف شخصيات معينة، الأحداث تحمل مزيجًا من الكوميديا والمغامرة.

مسلسل فقرة الساحر

كواليس مسلسل فقرة الساحر

تم تصوير أحداث المسلسل بين مصر والمغرب، ما يمنح العمل تجربة بصرية غنية بمواقع تصوير مميزة وأجواء مثيرة، "فقرة الساحر" من إنتاج طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، وإخراج المبدع تامر محسن، الذي يعود بهذا المسلسل بعد غياب ثلاث سنوات منذ نجاحه الكبير في "لعبة نيوتن".

طه دسوقي ونشاط فني مكثف

على صعيد آخر، يعيش الفنان طه دسوقي حالة من النشاط الفني الملحوظ، إذ ينتظر عرض الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسميه السابقين، تدور قصة العمل حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف بعد سنوات طويلة أنه أب لابنة شابة، إثر سفر زوجته الحامل إلى لندن وابتعادها عنه، يمزج المسلسل بين المواقف الكوميدية والإنسانية التي تتعلق بالوصاية على ثروة ابنته والمواجهات التي تغير حياتهما بشكل جذري.

طه دسوقي

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يجمع المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه دسوقي، ومحمد رضوان، بالإضافة إلى ظهور وجوه جديدة مثل ياسمين ممدوح وافي، تجسد نور دور طبيبة مخ وأعصاب، ما يضيف بعدًا جديدًا إلى الأحداث. المسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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