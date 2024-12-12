موعد عرض مسلسل فقرة الساحر.. تعرف على تفاصيل العرض الأول والإعادة

مسلسل فقرة الساحر.. ينتظر الجمهور حاليًا عرض مسلسل "فقرة الساحر"، العمل يحمل طابعًا فريدًا يمزج بين الأكشن والمغامرة والإثارة، مستوحى من أحداث حقيقية، ويعد واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة لهذا العام.

موعد عرض مسلسل فقرة الساحر



ويرصد موقع الموجز موعد عرض مسلسل فقرة الساحر، المسلسل من المقرر إطلاقه يوم 19 ديسمبر 2024 حصريًا عبر منصة "يانغو بلاي"، و يتألف من ثماني حلقات.

مسلسل فقرة الساحر

أبطال مسلسل فقرة الساحر

العمل يضم نخبة من النجوم، منهم أسماء جلال، طه دسوقي، وعلي قاسم، بالإضافة إلى عدد من المواهب الواعدة وظهور خاص لبعض كبار الفنانين الذين يضيفون نكهة مميزة للأحداث.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

قصة مسلسل فقرة الساحر

فقرة الساحر ينتمي إلى نوعية الأعمال التي تدور حول السطو الذكي، وتدور القصة حول ثلاثة أصدقاء هم لمى، مِكس، وألفي، تبدأ علاقتهم كأصدقاء وتتحول إلى شراكة في تشكيل عصابة صغيرة، بفضل مهاراتهم الفريدة، يخططون لعمليات احتيال معقدة تستهدف شخصيات بعينها، ضمن إطار كوميدي يحمل مزيجًا من المغامرة والمرح.

مسلسل فقرة الساحر صورت أحداثه في مواقع مختلفة بين مصر والمغرب، ليقدم للمشاهدين تجربة بصرية مميزة وأحداثًا مثيرة، وهو من إنتاج طارق الجنايني، وتأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن، الذي يعود للجمهور بعد غياب دام ثلاث سنوات منذ تقديمه مسلسله الأخير "لعبة نيوتن".

طه دسوقي

مسلسل “موضوع عائلي”

على صعيد آخر، يعيش الفنان طه دسوقي حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر عرض الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا في أجزائه السابقة، يتناول العمل قصة الشيف إبراهيم الذي يكتشف بعد سنوات أنه أب لابنة شابة، وذلك بعد سفر زوجته الحامل إلى لندن وابتعادها عنه، تمر الأحداث بمواقف كوميدية وإنسانية تتعلق بالوصاية على ثروة ابنته، والمواجهة التي تغير مجرى حياتهما.

أبطال موضوع عائلي

العمل يشمل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه دسوقي، ومحمد رضوان. كذلك ينضم للعمل عدد من الأسماء الجديدة، من بينهم نور التي تجسد دور طبيبة مخ وأعصاب، وياسمين ممدوح وافي، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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