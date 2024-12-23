إيهاب توفيق يكشف تفاصيل اغانيه الجديدة وأسرار في حياته الشخصية

الفنان الكبير إيهاب توفيق في حلقة خاصة من برنامج "كله بالأغنية يفك"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان مختار، وذلك احتفالاً برأس السنة الحلقة، التي تذاع يوم الجمعة المقبلة، تعد فرصة مميزة لعشاق إيهاب توفيق للاستماع إلى تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية والمهنية.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

أسرار وكواليس تكشف لأول مرة

خلال الحلقة يشارك إيهاب توفيق جمهوره العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بمسيرته الفنية التي يكشفها لأول مرة كما يتحدث عن علاقاته بزملائه في الوسط الفني وذكرياته مع جمهوره، مقدماً رؤى خاصة عن مسيرته التي تزخر بالأعمال الناجحة.

اغاني مميزة لعشاقه

لا تخلو الحلقة من تقديم باقة من أشهر أغاني إيهاب توفيق، التي شكلت محطة هامة في مسيرته وجعلته واحداً من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

طفولة موهوبة ومأساة مبكرة

ولد إيهاب توفيق في حي الظاهر بالقاهرة عام 1966، الابن الوحيد لوالديه المهندس أحمد توفيق والسيدة سوزان في طفولته، واجه إيهاب مأساة مؤلمة بفقدانه شقيقه الصغير في حادث أليم ورغم الحزن، شجعه والده على تنمية مواهبه الفنية، فتعلم عزف العود وهو في التاسعة من عمره بمساعدة أستاذ الموسيقى شكري، الذي كان صديقاً للعائلة.

البداية الفنية واكتشاف الموهبة

صقل إيهاب شغفه بالغناء من خلال دراسته في معهد الفن والموسيقى حيث التحق بقسم الموسيقى العربية بدأ الغناء ضمن فرقة الكلية وأصبح معيدًا في المعهد لاحقاً خطوة كبيرة جاءت عندما شارك في برنامج لاكتشاف المواهب، حيث كان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب عضواً بلجنة التحكيم أثنى عبد الوهاب على موهبته وأقترح له اسم "إيهاب توفيق".

انطلاقة حقيقية مع الجمهور

كان أول ظهور له أمام الجمهور عام 1989 من خلال ألبوم "لقاء النجوم"، حيث شارك بأغنية منفردة بعنوان "داني" (الأسمراني) في عام 1990، أطلق إيهاب أول ألبوماته بعنوان "إكمني"، لتبدأ بعدها سلسلة نجاحات متتالية مع ألبومات مثل "رسمتك"، "مراسيل"، و"عدى الليل".

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