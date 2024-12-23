شاهد.. البرومو التشويقي لمسلسل سراب المثير للغموض والتشويق بطولة نور النبوي

طرحت منصة TOD الإلكترونية، البرومو التشويقي لمسلسلها الجديد بعنوان "سراب" بطولة الفنان خالد النبوي، وهو أحدث إنتاجات المنصة، مما أثار حماس الجمهور لهذا العمل المرتقب.

في إطار ذلك، يرصد الموجز التفاصيل كاملة حول مسلسل "سراب" والبرومو للتشويقي خلال السطور التالية.

إطلاق البرومو التشويقي لمسلسل "سراب"

أطلقت منصة TOD، البرومو التشويقي، لمسلسل "سراب"، المقرر عرضه خلال النصف الأول من شهر يناير 2025.

كما طرحت المنصة بالأمس البوستر الرسمي لمسلسل "سراب" وظهر في البوستر الفنان خالد النبوي حيث يشاركه البطولة الفنانة يسرا اللوزي.

خالد النبوي

أحداث مسلسل "سراب"

تدور أحداث مسلسل "سراب" في إطار درامي مشوق المكون من 10 حلقات، حيث تتناول كل حلقة وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، وهذا يثير المشاهد من خلال أحداث الحلقات.

تدور أحداث مسلسل "سراب" حول واقعة اختفاء طفل يبلغ من العمر سبع سنوات بشكل مفاجئ، الأمر الذي يدخل عائلته في حالة من الصدمة واليأس وعلى الرغم من عودته سالمًا بعد فترة، فإن الغموض يظل مستمر حول ما حدث له خلال اختفائه، لتبدأ رحلة التحقيقات التي تكشف عن شبكة معقدة من العلاقات الإنسانية والأسرار الدفينة.

كما تشهد الأحداث صراعات أخلاقية ومفاجآت صادمة، حيث تتشابك القصص لتُظهر كيف يمكن للحقيقة أن تحمل أكثر من وجه.

مسلسل "سراب" مستوحى من دراما عالمية

استوحى صناع العمل أحداث مسلسل "سراب" من الدراما العالمية Seven Types of Ambiguity، التي حققت نجاحًا كبيرًا عالميًا، ليتم تقديم النسخة العربية برؤية محلية تجمع بين الغموض والتشويق والمشاعر الإنسانية العميقة، مما يعد بإضافة جديدة للدراما العربية.

نجوم مسلسل "سراب"

يشارك في بطولة مسلسل "سراب" نخبة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، ودياموند بو عبود، تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد.

مسلسل سراب

يقدم هذا العمل معالجة درامية متميزة تسلط الضوء على الجوانب النفسية والشخصية للشخصيات، وقد تولت شركة "S Productions" تنفيذ العمل بإنتاج ضخم يليق بقيمة القصة.



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