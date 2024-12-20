من مسرحية "القفل" إلى العالمية.. خالد النبوي يحكي قصة نجاحه الملهمة «خاص»

خالد النبوي، أحد أبرز نجوم السينما والتلفزيون الذي حقق نجاح كبير في العالم العربي، ولمع إسمه عالميا، حيث بدأ مسيرته الفنية في أواخر الثمانينيات بعد أن لفت الأنظار بموهبته الفنية وأدائه المقنع، وقدمت أدوار متنوعة منها فيلم "المهاجر" مع المخرج يوسف شاهين وفيلم "المصير" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً مما جعل من النبوي في مكانة أخرى.

أبرز أعمال خالد النبوي في الدراما



لم يقتصر تألق خالد النبوي على شاشة السينما، بل امتد إلى التلفزيون الذي قدم فيه عدة مسلسلات التي لاقت نجاحاً كبيراً، من أبرزها"بوابة الحلواني" الذي جسد فيه شخصية حمزة الحلواني وأصبح حديث الشارع المصري، ومسلسل "زوجة رجل طموح" الذي جمع بين حبكة درامية قوية وإبداع تمثيلي مميز.

هذه المسلسلات لم تقتصر على تحقيق النجاح الجماهيري، بل أضافت إلى رصيد النبوي الفني الكثير من التقدير من النقاد والمشاهدين.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز تصريحات خالد النبوي عن مشواره الفني وأسباب دخوله التمثيل خلال تصريحات خاصة في السطور التالية.

خالد النبوي

الصدفة التي صنعت خالد النبوي

تحدث خالد النبوي ل" الموجز" عن بداياته الأولى مع محطة التمثيل التي جاءت بمحض الصدفة، حيث بدأ دراسته في معهد التعاون الزراعي بحثاً عن ذاته، ولكنه اكتشف شغفه الحقيقي عندما قادته الأقدار إلى "حجرة المسرح"، وهناك بدأ رحلته الفنية حينما طُلب منه المشاركة في قراءة مسرحية "القفل" رغم تردده في البداية، إلا أنه وجد نفسه يؤدي دور بطل المسرحية، ليكتشف أن المسرح هو المكان الذي ينتمي إليه حقاً بعد أن كان تائه في ذاته.

خالد النبوي

رؤية خالد النبوي للتمثيل أبرزها التزام وشغف وإبداع



تحدث خالد النبوي عن فلسفته في التمثيل قائلاً إن هذا الفن يتطلب الالتزام الكامل والتعاون مع فريق العمل بداية من المخرج إلى مصمم الملابس، الجميع يعملون كفريق واحد لحكاية القصة بأفضل طريقة ممكنة.

أشار النبوي إلى أهمية اختيار الممثلين بعناية، واصفاً عملية "الكاستينج" بأنها خطوة إبداعية تحتاج إلى تركيز شديد، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نجاح العمل.

ذكريات خالد النبوي مع التمثيل

استعاد خالد النبوي ذكرياته مع نجاح فيلم "ليلة عسل" الذي كان أول تجاربه السينمائية، حيث تلقى دعماً كبيراً من الفنانة سهير البابلي التي أسعدت بمشاركته خلال هذا العمل وإيمان المخرج محمد عبد العزيز بموهبته.

كذلك أشار خالد النبوي إلى فيلم "الديلر" الذي تطلب منه تعلم اللغة الروسية لتقديم مشهد حواري بشكل واقعي ومقنع.

وأكد النبوي أن كل دور قدمه كان بمثابة تجربة حياتية عاشها بكل تفاصيلها.

خالد النبوي

نجاح النبوي يتطلب التحدي المستمر



على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها، أكد النبوي أن مسيرته لم تخلو من التحديات، وأشار إلى ابتعاده عن التمثيل بعد مسلسل "واحة الغروب"، حيث شعر أنه بحاجة إلى وقت للتأمل وإعادة التفكير في مسيرته حيث فكر في الاعتزال ولكن بعد 50 يوم ابتعادا عن مصر عاد إليه الشغف من جديد بسبب "طمان باي".

خالد النبوي

عشق خالد النبوي للمسرح وأثره في بناء الممثل



يؤمن خالد النبوي أن المسرح هو مدرسة التمثيل الأولى، حيث يرى أن الممثل الناجح هو من لديه القدرة على ضبط الإيقاع والتفاعل المباشر مع الجمهور.

وأشار إلى أن تجربته مع المسرح في بداياته ساهمت في تكوين شخصيته الفنية وأثرت بشكل إيجابي على أدائه في السينما والتلفزيون.

أما عن عودة النبوي للمسرح، قال أنه يخشى من مشاركته في المسرح خلال الفترة الحالية ولكن تركيزه الأكبر في السينما والتلفزيون.

نصيحة النبوي للشباب الطموح

وجه خالد النبوي رسالة للشباب الذين يطمحون لدخول عالم التمثيل، مؤكداً على أهمية المشاهدة والتعلم من عمالقة الفن مثل محمود المليجي ونجيب الريحاني، والتأكد من موهبته واختبار هذه الموهبة في أماكن الكاستينج.

كما دعى النبوي، إلى اختبار قدراتهم والإصرار على تحقيق النجاح، مشيراً إلى أن التمثيل ليس مجرد مهنة، بل هو أسلوب حياة يتطلب شغفاً وصدقاً مع النفس.

فيلم "المهاجر" قصيدة عشق لمصر

في حديثه عن فيلم "المهاجر"، أكد النبوي أن هذا العمل ليس مجرد فيلم في مسيرته، بل هو قصيدة عشق في حب مصر.

أشاد النبوي برؤية يوسف شاهين وعبقرية مدير التصوير رمسيس مرزوق، مؤكداً أن هذا الفيلم يعكس روح السينما المصرية الحية التي تظل قادرة على الإبداع والتجديد.

تعاون خالد النبوي مع نجله نور

صرح الفنان خالد النبوي بأنه حقق نجاح في دور الأب مع ابنه نور النبوي خلال مسلسل “إمبراطورية ميم” ومسلسل “راجعين يا هوى” لكن كأب حقيقي فشل في ذلك لأنه لم يستطيع أن يتحكم في أفعال أبناءه والسيطرة عليهم.

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