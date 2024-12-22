منصة TOD تكشف عن شخصية خالد النبوي بمسلسل سراب.. ماذا ينتظر الجمهور؟

يرتقب جمهور خالد النبوي، مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان سراب المقرر عرضه على منصة TOD الإلكترونية قريبًا، وهو من الأعمال الدرامية القصيرة التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز التفاصيل كاملة حول مسلسل سراب بطولة خالد النبوي قبل عرضه على المنصات الرقمية

الترويج لمسلسل "سراب" بطولة خالد النبوي

قامت منصة TOD، بترويج مسلسل "سراب" في الساعات الماضية خلال نشر فيديو تشويقي للعمل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث ظهر فيه الفنان خالد النبوي، و دعا الجمهور لتوقع أبطال المسلسل وشخصياتهم.

كما زادت منصة TOD من حماس الجمهور بعد نشر بوستر خاص للفنان خالد النبوي، حيث كُشفت عن دوره في المسلسل بتجسيد شخصية "طارق".

وجاء تعليق المنصة على البوستر كالتالي: "انضموا إلى النجم خالد النبوي في شخصية طارق في مسلسل سراب قريبًا على TOD، لا تفوتوا هذه التجربة المثيرة."

البوستر التشويقي لمسلسل سراب

صناع مسلسل "سراب"



مسلسل "سراب" ينتمي إلى نوعية الأعمال الفنية القصيرة، حيث يتألف من 10 حلقات فقط،يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، إنجي المقدم، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي، والفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد.

مسلسل سراب

مسلسل سراب

ويُعد مسلسل "سراب" أول تعاون بين خالد النبوي ويسرا اللوزي، ومن المتوقع أن يحقق هذا الثنائي نجاح كبير وذلك لأداء يسرا المعتاد في أعمالهم السابقة حيث نجحت في رمضان الماضي نجاح كبير مع الفنان إياد نصار في مسلسل "صلة رحم".

ومن المقرر، تدور قصة مسلسل "سراب" حول العلاقات الإنسانية المعقدة من خلال دراما غنية بالأحداث والتفاصيل.

أحداث مسلسل "سراب"

تتناول أحداث مسلسل "سراب" حول أكثر من قضية أبرزها الخيانة، الحب، والتضحية، ضمن إطار مليء بالغموض والإثارة.

مسلسل "سراب" هو نسخة مستوحاة من المسلسل الأسترالي الشهير "Seven Types of Ambiguity"، الذي عرض لأول مرة عام 2017 في 6 حلقات فقط، إلا أن النسخة العربية تمتد على مدار 10 حلقات وتُقدم رؤية جديدة تتناسب مع الجمهور العربي.

أخر أعمال خالد النبوي

شارك الفنان خالد النبوي مؤخرا في مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي 2024، حيث جسد النبوي دور خالد أبو المجد الذي يتولى مسؤلية أبناءه بعد وفاة زوجته سلاف فواخرجي ويعاني من مشاكل أولاده المستمرة وتحاول شقيقته نشوى مصطفى المساعدة لأنها تعيش معه في المنزل ضمن أحداث العمل.

يبرز العمل صراع الأبناء مع الآباء بسبب إصرارهم على فرض آرائهم ومعتقداتهم، معتقدين دائمًا أنهم على صواب، كما يواجه مختار تحديًا كبيرًا يتمثل في محاولات مستمرة من أحد الشخصيات لشراء منزله عبر تقديم عروض مغرية، لكنه يرفض التنازل عن البيت الذي يمثل ذكريات عائلته، وتحديدا ذكرى زوجته الذي عاش معها سنوات قبل وفاتها.

مسلسل إمبراطورية ميم

شارك في مسلسل "إمبراطورية ميم" نخبة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبد العزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، الطفل آدم وهدان، ريمون توفيق، من إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما.



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