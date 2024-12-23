عودة نجمة مصر الأولى.. نبيلة عبيد تستعد لعمل فني جديد

أعلنت الفنانة القديرة نبيلة عبيد عن فخرها وسعادتها بتكريمها في حفل جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024. وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "أنا وهو وهي" الذي يقدمه الإعلاميان دينا رامز وشريف نور الدين على قناة صدى البلد، وصفت هذا التكريم بأنه "الأقرب إلى قلبها"، حيث ربطتها علاقة وثيقة بالراحلة آمال العمدة والصحفي الكبير مفيد فوزي. وفي هذا الصدد يرصد "الموجز" أبرز تصريحات الفنانة نبيلة عبيد وأمنياتها للعام الجديد .



صرحت نبيلة عبيد قائلة :"آمال كانت صديقتي المقربة، ومفيد ظل سندًا لي بعد رحيلها. ابنتهما حنان أعتبرها كابنتي، وكان لمجهودها الدور الأبرز في إنجاح هذا الحفل".

مفيد فوزي: الصديق والمستشار

تحدثت نبيلة بشغف عن تأثير مفيد فوزي على حياتها المهنية والشخصية، مؤكدةً أنه كان مصدر دعم وثقة لها على مدار مسيرتها الفنية. قالت: "كان مفيد مرجعًا لي في اتخاذ القرارات المهمة. نصائحه دائمًا صادقة، وكان حريصًا على حضور كل مناسباتي الخاصة. تكريمي اليوم يحمل بصمته، وأشعر بالامتنان لحنان التي حملت إرث والدها بكل حب وإخلاص".

عودة منتظرة إلى الشاشة

بعد فترة غياب عن الشاشة، كشفت نبيلة عبيد عن تحضيرها لعمل درامي جديد. وأعلنت قائلة: "أقرأ حاليًا سيناريو مسلسل مشترك يضم نخبة من الفنانين المصريين والسعوديين". ولم تفصح عن تفاصيل العمل، لكنها وعدت جمهورها بمفاجأة فنية تعيد أمجادها في عالم الدراما.

أمنيات العام الجديد

اختتمت نبيلة حديثها بأمنياتها للعام الجديد 2025، قائلة: "أتمنى أن يديم الله علينا الأمان والسلام. على المستوى الشخصي، أتمنى الصحة والراحة للجميع. نحن نعيش الآن في زمن أفضل، لم أعد بحاجة إلى باب حديد كما في الماضي".

نبذة عن نجمة مصر الأولى

تعتبر نبيلة عبيد إحدى أبرز نجمات السينما المصرية والعربية، حيث قدمت أكثر من 80 فيلمًا متنوعًا بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والسياسية. من أشهر أعمالها:

"الراقصة والطبال" (1984)

"الغول" (1983)

"اغتيال مدرسة" (1988)

"الآخر" (1999).



تميزت نبيلة بأداء أدوار نسائية قوية وحضور طاغٍ جعلها تتربع على عرش النجومية لعقود، وما زالت حتى اليوم أيقونة فنية يُحتذى بها.



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