رسالة حب وتشجيع ..نبيلة عبيد: غادة عبد الرازق نجمة مبدعة تستحق الجوائز

وجهت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد رسالة دعم وتشجيع لزميلتها الفنانة غادة عبد الرازق، مشيدة بكل ما تقدمه من أعمال فنية مميزة، وبما حققته من إنجازات شخصية على صعيد الحفاظ على رشاقتها وجمالها الفريد.

عبّرت عبيد في رسالتها الذي رصدها موقع " الموجز"، عن تقديرها الكبير لغادة، مؤكدة أن عبد الرازق تمتلك موهبة فنية استثنائية تستحق كل التكريم والجوائز.

إشادة بأناقة غادة ونجاحاتها الفنية

وشاركت نبيلة عبيد في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة غادة عبد الرازق من حفل توزيع جوائز "دير جيست".

علّقت نبيلة عبيد على الصورة قائلة: "النجمة الجميلة غادة عبد الرازق عاجباني بكل خطواتها، إطلالاتها، اختياراتها الفنية، أناقتها المختلفة والمميزة جداً، وكمان محافظتها على الرشاقة اللي اكتسبتها".

وأضافت نبيلة عبيد : "إنتي فعلاً نجمة مبدعة تستحق الجوايز... ومبروك فوزك بجائزة 'دير جيست' كأفضل ممثلة دراما تلفزيونية."

نبيلة عبيد

غادة عبد الرازق في فيلم تاني تاني

من جانب آخر، تستمر الفنانة غادة عبد الرازق في تأكيد حضورها الفني القوي من خلال أحدث أعمالها السينمائية، فيلم "تاني تاني"، الذي عُرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2024.

الفيلم حقق نجاحاً ملحوظاً في السعودية حيث سجل إيرادات مرتفعة، رغم أدائه المتواضع في دور العرض المصرية.

هذا العمل جمع بين الكوميديا والدراما العائلية، وهو ما أضاف له طابعاً خاصاً، حيث قامت غادة بدور "هدى"، موظفة بنك وأرملة تسعى لتحقيق الاستقرار لابنتها الوحيدة.

غادة عبد الرازق

أدوار مميزة وصراعات كوميدية

بالإضافة إلى غادة عبد الرازق، شارك في بطولة الفيلم أحمد آدم الذي جسد شخصية "زكي" (زيكو)، وهو أرمل يعمل في البورصة، فيما قدم بيومي فؤاد دور "لبيب" (بيبو)، رجل أعمال يعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأجنبية.

وشهدت أحداث الفيلم العديد من المواقف الكوميدية بين هذه الشخصيات، حيث تصاعدت الصراعات بينهم في إطار كوميدي ممتع.

غادة عبد الرازق

تفاصيل فريق عمل الفيلم

شارك في الفيلم أيضاً الفنان محمود حافظ الذي قدم دور "عادل"، شقيق هدى، إلى جانب ثراء جبيل التي جسدت شخصية "هدير"، ابنة هدى.

الفيلم من تأليف محمد نبوي وعلاء حسين، وإخراج شريف إسماعيل، وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي، ليقدم للجمهور تجربة سينمائية مختلفة تمزج بين الضحك والدراما.

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