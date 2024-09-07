تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل درامي جديد، سوف تعيد شخصية الفنانة الراحلة تحية كاريوكا في فيلم شباب امرأة من جديد ولكن بشكل مختلف في رمضان.

مسلسل غادة عبدالرازق في رمضان 2025

بالفعل بدأت غادة عبدالرازق في تصوير مسلسلها الجديد فى رمضان المقبل، والتي تعيد من خلاله فيلم "شباب امرأة" للفنانة تحية كاريوكا الذي عرض عام 1956، ويعد هذا العمل من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما، وكان من تأليف أمين يسوف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

تحية كاريوكا

فيلم شباب امرأة كان من بطولة تحية كاريوكا، شادية، شكري سرحان، عبد الوارث عسر، سراج منير، فردوس محمد وآخرين.

آخر أعمال غادة عبدالرازق

وشاركت غادة عبد الرازق في الموسم الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل صيد العقارب، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وشارك في العمل محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، عفاف رشاد، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.

غادة عبدالرازق تجسد دور تحية كاريوكا في رمضان 2025

مسلسل تلت التلاته

وفي 2023 عُرض لها مسلسل تلت التلاتة، تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، وشارك في العمل ليلى أحمد زاهر، مي سليم، صلاح عبد الله، مصطفى درويش، وآخرين.

فيلم تاني تاني

وفي السينما عُرض لها مؤخرًا فيلم تاني تاني، تأليف محمد نبوي وإخراج شريف إسماعيل، وشارك في العمل أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، محمود حافظ، أمير صلاح، إبرام سمير، دنيا ماهر، سليمان عيد.



وتواصل غادة عبد الرازق في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل سينمائي آخر، سيعلن عنهم تباعا خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضاً

دير جيست يكرم غادة عبدالرازق كأفضل دراما وليلي علوي كأفضل سينما

غادة عبدالرازق: أنا البطلة ومليش منافس وأختاروني أدافع عن حقوق الستات