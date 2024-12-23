موعد عرض الحلقة 32 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

يتصدر مسلسل نقطة سودة حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبفضل أحداثه المليئة بالتشويق والإثارة والانتقام العائلي، ويتناول العمل صراعات نفسية واجتماعية تدفع الشخصيات لاتخاذ قرارات مصيرية، مما جعله يحتل صدارة قوائم المشاهدة، يجعل الجمهور يبحث عن موعد عرض الحلقة 32 من مسلسل نقطة سودة، والمقرر عرضها خلال الساعات القادمة بعد تصاعد أحداث الحلقة 31.

موعد عرض الحلقة 32 من مسلسل نقطة سودة

ويستعرض الموجز، موعد عرض الحلقة 32 من مسلسل نقطة سودة، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 والمقرر عرضه في الساعة التاسعة مساءً عبر قناة MBC مصر، حيث تعرض الحلقات يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة وفي الساعة 10 بتوقيت السعودية وفي الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات، و يتم إعادة بثه على قناة MBC مصر 2 في تمام الساعة 2:00 صباحًا، مما يتيح للمشاهدين متابعة أحدث التطورات بسهولة.

أبطال مسلسل نقطة سودة

كما أن مسلسل نقطة سودة من إخراج محمد أسامة وتأليف محمد محرز وأمين جمال، ويشارك في بطولة مسلسل نقطة سودة نخبة من النجوم التمثيل، منهم: أحمد فهمي وناهد السباعي والراحلة ناهد راشد وأحمد بدير وسارة سلامة، وأحمد مجدي ووفاء عامر كما ظهر الراحل أشرف عبد الغفور ضيف شرف في أحد الحلقات.

مسلسل نقطة سودة

مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة، حول الانتقام العائلي والحب، حيث تسعى “رضوى” الذي تقوم بتجسدها الفنانة مريم الخشت وشقيقها “صلاح” الذي يجسده الفنان نضال الشافعي وذلك لتنفيذ خطة انتقام ضد أبناء العم عمر وعلي السيوفي أنفسهم وسط هذا الصراع، تنشأ علاقة حب غير متوقعة بين عمر ورضوى.

موسم رمضان 2025

والجدير بالذكر، أن الفنان أحمد فهمي ، يشارك موسم رمضان 2025، بمسلسل يحمل اسم "تليجراف"، إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، كما يعد التعاون الاول بين “فهمي” وبين الفنانه ميرنا نور الدين التي تشاركه البطولة النسائية ، ويشاركه البطوله كلًا من، نجلا بدر وميرنا نور الدين وصفاء الطوخي وإدوارد.

اقرأ أيضًا:

ملخص أحداث الحلقة 30 من مسلسل نقطة سودة.. المواقف تتعقد وتصل لذروتها

بعد تصدره التريند.. كم عدد حلقات مسلسل نقطة سودة؟