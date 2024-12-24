أبرز أزمات شريف منير.. من التنمر الإلكتروني إلى تحديات فنية

تصدر الفنان شريف منير، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد ظهوره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" وتحدث عن حياته الفنية والشخصية وبناته تحديدا ابنته أسما التي تتعرض دائمًا للانتقادات عبر السوشيال ميديا وتأثره بذلك.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز، أبرز الأزمات التي واجهت الفنان شريف منير خلال التقرير التالي.

شريف منير

يعتبر شريف منير، من نجوم جيل الوسط الذين حققوا نجاح في المزج بين الاستفادة من عمالقة الفن القديم ومواكبة تطلعات الجيل الجديد، مما جعله يحافظ على مكانته الفنية لسنوات طويلة، حيث واجه شريف منير العديد من التحديات، أبرزها التنمر والهجوم الإلكتروني، لكنه أثبت مرارًا أنه قادر على التصدي لهذه الظواهر بكل شجاعة.

معركة شريف منير مع التنمر الإلكتروني

واجه الفنان شريف منير لمواقف عديدة من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قرر مواجهة المتنمرين الذين هاجموا صورة نشرها لابنتيه عبر حسابه على "إنستجرام" منذ سنوات، بعدما تلقت الصورة تعليقات مسيئة، أزالها في البداية، لكنه أعاد نشرها متوعدًا للمتنمرين باتخاذ الإجراءات القانونية.

أكد شريف منير أن مصر دولة قانون، ولن يُسمح بالتطاول أو هدر حقوق الآخرين.



شريف منير

حلاقة ابنة شريف منير بين صراع شخصي وهجوم إلكتروني

أعرب شريف منير عن حزنه الشديد بسبب الهجوم الذي تعرضت له ابنته أسما عقب قرارها بحلاقة شعرها، مما تعرض للهجوم عندما ظهر في فيديو للدفاع عن ابنته.

وأوضح إعلاميا، أن قرار ابنته أسما جاء نتيجة ظروف صحية، وصرح قائلاً: "الناس مش عارفة ظروف بنتي إيه، ليه بتخبطوا فيها؟".

وأكد شريف منير أنه يقف بجانب ابنته في مواجهة الانتقادات غير المبررة التي تعرضت لها، معبرًا عن خوفه وحرصه على سلامتها.

شريف منير وابنته أسما

أزمة مسلسل "وبقينا اتنين" بعد وفاة طارق عبد العزيز



واجه مسلسل "وبقينا اتنين"، الذي يشارك شريف منير في بطولته، أزمة كبيرة إثر وفاة الفنان طارق عبد العزيز المفاجئة أثناء التصوير، حيث كان الدور الذي يؤديه عبد العزيز محوريًا في العمل، مما استدعى المؤلفة أماني التونسي للعودة سريعًا إلى مصر لتعديل النص الدرامي.

المسلسل تم عرضه في رمضان الماضي بعد أزمات عديدة، دارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، يسلط الضوء على مشاكل الانفصال وما يتبعه من صدمات نفسية وتغيرات حياتية، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم شريف منير، رانيا يوسف، عمرو وهبة، وميمي جمال.

قرار الابتعاد عن السوشيال ميديا

في عام 2020، أعلن شريف منير اعتزاله منصات التواصل الاجتماعي لفترة بسبب الهجوم الذي تعرض له عقب نشره صورة تجمعه بالفنانين أحمد السقا وأحمد رزق ردًا على تعليقاته، أعرب شريف عن استيائه من الانتقادات والكراهية غير المبررة التي واجهها، مشيرًا إلى طبيعة تعامله مع جمهوره بشكل صادق ولم يجرح أحدًا.

وأوضح في منشور على "إنستجرام" أنه قرر الابتعاد لفترة لالتقاط الأنفاس بعد موجة الهجوم عليه وعلى عائلته.

وصرح: "أنا مكانش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش مني على كده".



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