العتاولة 2.. أحمد السقا وطارق لطفي يجددان صراع المال والآثار

تألق الفنان أحمد السقا، بمهرجان "الأفضل"، حيث كان هناك حشد جماهيري حوله بسبب الحب الكبير له ونجاحه الأخير في مسلسل "العتاولة" حيث تم تكريمه بالأمس ضمن نخبة من النجوم المكرمين أبرزهم سميرة أحمد وأحمد العوضي وميمي جمال ويحيى الفخراني ودينا فؤاد وإيمان العاصي وهبة مجدي وحمادة هلال برئاسة الفنان القدير محمود قابيل.

كشف الفنان أحمد السقا، مشاركته في مسلسل "العتاولة 2"، خلال تصريحات صحفية بمهرجان "الأفضل" الذي رصدها الموجز، العمل الذي يجمعه بالفنان طارق لطفي وباسم سمرة، حيث أكد السقا في المنافسة بينهم لا تهدف للتفوق الفردي، بل النجاح للعمل الجماعي وكلنا فريق واحد.

السقا يكشف كواليس مسلسل "العتاولة 2"

كشف الفنان أحمد السقا، كواليس مسلسل "العتاولة 2": "مش داخلين نموت بعض، داخلين نكمل بعض من أول العامل اللي بيشتغل من وراء الكاميرا لحد أكبر شخص في المسلسل".

أحمد السقا

تكريم أحمد السقا في مهرجان الأفضل

حصل أحمد السقا على جائزة "النجم الذهبي" من مهرجان الأفضل، الذي أُقيم بمركز المنارة بالتجمع الخامس، خلال الحفل أدى السقا تحية عسكرية للفنان محمود قابيل، الرئيس الشرفي للمهرجان، تقديرًا لتاريخه العسكري.

وفي كلمته، شكر أحمد السقا إدارة المهرجان على التكريم، وأهدى الجائزة لوالده الراحل المخرج صلاح السقا، مشيرًا إلى دور والده في تشكيل شخصيته الفنية والإنسانية.

وأضاف السقا موضحًا سبب التحية العسكرية: "الفنان محمود قابيل كان مقاتلاً، حيث شغل منصب ضابط في القوات المسلحة وحارب على الجبهة، فتحية له ولجميع المقاتلين".

أحداث مسلسل "العتاولة 2"

يترقب الجمهور الموسم الثاني من مسلسل "العتاولة"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حيث تتناول الصراعات بين الشقيقين خضر ونصار، واللذين يجسدان شخصياتهما أحمد السقا وطارق لطفي، بسبب المال وتجارة الآثار.

مسلسل العتاولة

نجوم مسلسل "العتاولة 2"

ويضم الموسم الثاني من مسلسل "العتاولة 2"، نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، محمد التاجي، منة تيسير، وهدى الإتربي، يغيب بعض نجوم الموسم الأول، منهم فريدة سيف النصر، مي كساب، وصلاح عبد الله.

مسلسل العتاولة 2

نجاح فيلم "السرب"

على صعيد آخر، حقق فيلم "السرب"، آخر أعمال أحمد السقا، نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، حيث تناول الفيلم بطولات القوات الجوية المصرية، مستندًا إلى أحداث حقيقية وقعت بعد قيام تنظيم "داعش" الإرهابي بإعدام 21 قبطيًا في ليبيا.

الفيلم شارك في بطولته نخبة من النجوم، مثل نيللي كريم، صبا مبارك، وشريف منير، وأخرجه أحمد نادر جلال.

تكريم جديد للسقا في مهرجان الإسكندرية المسرحي

كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي النجم أحمد السقا خلال الدورة الـ14، التي حملت اسمه، حضر التكريم عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور جمال ياقوت والفنان إبراهيم الفرن.

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