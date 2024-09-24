عيسى الوزان يعود!.. ترقبوا "العتاولة 2" بوجوه جديدة وإثارة لا تنتهي

أعلن الفنان باسم سمرة عن عودة شخصية عيسى الوزان في جزء جديد من مسلسل "العتاولة"، وقد أثار هذا الإعلان حماس الجمهور، حيث كتب سمرة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي رصده " الموجز": “عيسي الوزان راجع من تاني، باي من غير سلام”.

باسم سمرة

موعد تصوير "العتاولة 2"

في سياق متصل، كشف النجم أحمد السقا عن موعد بدء تصوير المسلسل، حيث أكد أنه من المقرر بدء التصوير في أول أو منتصف أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه متحمس لانضمام فيفي عبده ونسرين أمين إلى فريق العمل.

عبر السقا عن سعادته بهذا الانضمام، مما يعكس تطلعات الجمهور لموسم رمضاني مثير في 2025.

عمل سينمائي جديد لأحمد السقا

إضافة إلى "العتولة 2"، يستعد السقا لتقديم فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "أحمد وأحمد"، والذي يشاركه في بطولته الفنان أحمد فهمي.

الفيلم من كتابة السقا أيضًا، ويعكس التعاون المتواصل بينه وبين المخرج أحمد نادر جلال، الذي أخرج فيلم "السرب" والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

نجاح الجزء الأول من "العتاولة"

تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" عُرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

تناول المسلسل قصة الشقيقين خضر ونصار، اللذين يعملان في مجالات النصب والجريمة، مما يضعهما في مواجهة العديد من العقبات والمخاطر.

وقد شارك في بطولته عدد من الفنانين البارزين، منهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، نهى عابدين، وفريدة سيف النصر، مع تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

إن عودة "العتاولة" تؤكد على استمرار نجاح هذا العمل الدرامي، مما يجعله واحدًا من الأعمال المنتظرة بشغف في موسم رمضان القادم.

باسم سمرة

أبرز أعمال باسم سمرة القادمة

من ناحية أخرى، ينتظر باسم سمرة، عرض فيلم "ري ستات"، التي تدور أحداث فيلم ريستارت في إطار من الكوميديا الممزوجة بالرومانسية والتشويق.

كما يشارك في بطولته عدد من نجوم السينما المصرية إلى جانب الفنان تامر حسني أبرزهم هنا الزاهد، محمد ثروت، السيد أسامة، عصام السقا، باسم سمرة وغيرهم عدد من الفنانين.

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