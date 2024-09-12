٥ أوجه.. أسرار وحكايات باسم سمرة مع أدوار الشر وآخرهم الدشاش

استطاع الفنان باسم سمرة أن يحجز مقعد له في أدوار الشر وقد نال إعجاب كثير من الجمهور والنقاد، وقد شارك في أكثر من عمل خلال الفترة الماضية.

باسم سمرة



وعلم "الموجز" أن الفنان باسم سمرة تعاقد على دور شر جديد ،وذلك من خلال مشاركته في فيلم الدشاش مع محمد سعد وزينة. ويظهر سمرة بشخصية رجل الشر خلال الأحداث.

تفاصيل قصة الدشاش



فيلم الدشاش يكون في إطار كوميدي اجتماعي ، إذ تدور أحداثه حول طبيب أسنان اسمه سامح وشهرته الدشاش متزوج من سيدة نكدية، ويتعرف الدشاش على الفنانة زينة ويحدث بينهم قصة حب ،الدشاش من إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج محمد الرشيدي

باسم سمرة يكمل شر في العتاولة ٢



تعاقد الفنان باسم سمرة على المشاركة في مسلسل العتاولةوالجزء الثاني مع الفنان أحمد السقا وطارق لطفي وزينة كوكبة كبيرة من النجوم.

وظهر سمرة خلال الجزء الأول من مسلسل العتاولة بشخصية رجل الشر الذي كان يريد أن يقضي على أحمد السقا،العمل من المقرر أن يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025.

وتعاقد باسم سمرة مؤخرًا على مسلسل العتاولة 2 مع أحمد السقا، ومن المقرر عرض العمل في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل في رمضان 2024، هو من إخراج أحمد خالد موسي ومن تأليف مصطفي جمال هاشم.

باسم سمرة رجل الشر الكوميدي في الـ سيكو سيكو

تعاقد الفنان باسم سمرة على المشاركة في فيلم أطلق عليه صناعه اسم “سيكو سيكو ”مع الفنان عصام عمرو ،طه دسوقي كوكبة كبيرة من النجوم،العمل يكون في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال سيكو سيكو



يشارك في بطولة فيلم سيكو سيكو مع باسم سمرة عصام عمرو ، طه دسوقي ،تارا عماد ،ديانا هشا، خالد الصاوي، العمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس من إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للانتاج السينمائي

باسم سمرة رجل من بولاق في زمالك بولاق

كما يشارك الفنان باسم سمرة في مسلسل زمالك بولاق مع الفنان خالد الصاوي والفنانة عبير صبري ،وكوكبة كبيرة من النجوم ،اذ يجسد سمرة شخصية شخص يعيش في حي بولاق الشعبي ،ويحدث بينه وبين الصاوي أزمات ما بين الكوميدي والدرامي.

وتدور أحداث مسلسل "زمالك بولاق" عن قصة زوجين يعيشان في منطقة بحي الزمالك، وتحدث بعض الظروف تجعلهما ينتقلان للعيش في منطقة بحي بولاق الشعبي، وتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي.

أبطال مسلسل "زمالك بولاق"



مسلسل "زمالك بولاق" بطولة كل من النجم خالد الصاوى، عبير صبرى، باسم سمرة، ميمى جمال، انتصار، نسرين أمين، نيرة عارف، يوسف عمر، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف إسلام شتا وإخراج أسامة عمر.



باسم سمرة عدو تامر حسني في رستارت



اوشك الأوشك باسم سمرة من الانتهاء من تصوير دوره في فيلم ري ستارت مع الفنان تامر حسني ، إذ يجسد سمرة شخصية رجل شرير يتشاجر مع تامر حسني، العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق."

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