باسم سمرة رجل الشر من شبرا في ري ستارت .. خاص

أوشك الفنان باسم سمرة على الانتهاء من دوره في فيلم" ري ستارت "، بطولة الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، العمل من المقرر أن يعرض ضمن قائمة أفلام ماراثون رأس السنة المقبل 2025.

وعلم "الموجز " أن الفنان باسم سمرة يجسد شخصية شاب شعبي بسيط يعيش في حي شبرا، ويحب بطلة العمل الفنانة هنا الزاهد ولكن هى تحب تامر حسني خلال أحداث العمل، وبسبب ذلك يحدث الصراع بين باسم سمرة وتامر حسني.

أبطال فيلم ري ستارت

وفيلم “ري ستارت” من بطولة تامر حسني ، هنا الزاهد، وباسم السمرة وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة ، العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق."

باسم سمرة بطل في "زمالك بولاق"

ومن المعروف أن يشارك الفنان باسم سمرة في بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم "زمالك بولاق"، ويستكمل سمرة تصوير مشاهده في الخارجية في مدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر عرض العمل على منصة رقمية شهيرة في شهر أكتوبر المقبل.

باسم السمرة

أبطال مسلسل "زمالك بولاق"

مسلسل "زمالك بولاق" بطولة كل من النجم خالد الصاوى، عبير صبرى، باسم سمرة، ميمى جمال، انتصار، نسرين أمين، نيرة عارف، يوسف عمر، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف إسلام شتا وإخراج أسامة عمر.

أخر أعمال باسم سمرة

ويذكر أن شارك الفنان باسم سمرة في دراما رمضان 2024 بمسلسل العتاولة مع كوكبة كبيرة من النجوم، وحققا من خلاله نجاحًا كبيرًا، وسوف يتعاونا مُجددًا في العام المقبل 2025، في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة.

مسلسل العتاولة 2 يضم نفس نجوم الموسم الأول وهما الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، ومن المقرر أن ينضم لهم أبطال جدد ن الوجه الشابة والقديرة، ومن المحدد أن يبدأ التصوير في شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

فيلم اللعب مع العيال

وفي سياق آخر، شارك الفنان باسم سمرة في فيلم "اللعب مع العيال وهو بطولة محمد إمام، حجاج عبد العظيم، أسماء جلال، ويزو، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

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