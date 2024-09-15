"أنا لسه عندي"..أحمد السقا يتحدث عن أعماله السينمائية الجديدة ويرد على الانتقادات

في تصريح حصري خلال لقاء مع برنامج "عرب وود" الذي يُذاع عبر شاشة تلفزيون قناة روتانا، أعلن النجم أحمد السقا عن تفاصيل مشروعاته السينمائية المقبلة التي يترقبها جمهوره.

وأوضح السقا أنه يعمل حاليًا على ثلاثة أفلام جديدة مع نخبة من المخرجين المصريين البارزين، لذلك يرصد الموجز أبرز تصريحاته في السياق التالي



أحمد السقا

أحمد السقا يكشف عن مشروعات سينمائية قادمة

قال السقا: "في فيلم مع أستاذ أحمد نادر جلال، وفيلم مع أستاذ محمد سلامة، وفيلم مع أستاذ حسين المنباوي إن شاء الله".

هذه المشاريع الجديدة تمثل استمرارًا لتاريخ أحمد السقا السينمائي الطويل، حيث اشتهر بتقديم أدوار مميزة وشخصيات تحمل طابعًا فنيًا قويًا.

رد أحمد السقا على الانتقادات التي يتعرض لها

وتحدث السقا أيضًا عن الانتقادات التي يواجهها بين الحين والآخر،

وذلك في لقاء آخر ببرنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر محطة الراديو 90 90.

في تصريحاته حول الانتقادات، قائلا: "أنا اتعودت على كدا، في الأول زمان كنت بتضايق جدا وبتصعب عليا نفسي، بس لما لقيت الناس بتقول أي حاجة بيعملها أحمد بيخرج منها ستار أو سوبر ستار، دا بيهون عليا كتير".

وأوضح السقا أنه رغم بعض الانتقادات التي قد تؤلمه في بعض الأحيان، إلا أنه تعلم التعامل معها بشكل إيجابي.

وأشار إلى أن الانتقادات التي تأتي من الجمهور أو الصحافة أصبحت بالنسبة له فرصة لتطوير نفسه وإثبات قدراته، مضيفًا: "أنا لسة عندي وبقيت اخدها بشكل إيجابي مش بشكل سلبي".

وأكد أن من يسعى لتحطيم الآخرين أو التقليل من مجهودهم سيواجه حسابًا كبيرًا عند الله، مشددًا على أهمية الاحترام والتقدير المتبادل بين الناس.

أحمد السقا ضيف في برنامج "بيت السعد"

في وقت سابق، كان السقا ضيفًا في برنامج "بيت السعد"، الذي يقدمه الفنانان عمرو سعد وأحمد سعد.

خلال الحلقة، تحدثا عن شخصية السقا "الجدع" وكيف أنه دائم الحرص على دعم أصدقائه وزملائه في الأوقات الصعبة، سواء في الجنازات أو المناسبات الحزينة.

أكد عمرو سعد خلال الحلقة على نجاحات السقا الفنية المتواصلة، قائلاً: "مفيش عمل لأحمد السقا مكسرش الدنيا"، مشيرًا إلى أن أفلام السقا مثل "مافيا" و"أفريكانو" لا تزال تُحقق رواجًا بين الجمهور حتى اليوم وتُستخدم في العديد من الفيديوهات على تيك توك.

أحمد السقا

آخر أعمال السقا السينمائية

ومن بين أحدث أعمال السقا، يأتي فيلم "السرب"، الذي يُعد من الأفلام الحربية المهمة التي تناولت وقائع حقيقية.

يتناول الفيلم دور الجهات الأمنية المصرية في محاربة الإرهاب، ويسلط الضوء على حادثة ذبح 21 مصريًا في ليبيا. ويُشارك السقا في البطولة مع مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم شريف منير، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، ودياب، الفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

"السرب" ليس مجرد فيلم حربي عادي، بل هو تحية للجيش المصري ودوره البطولي في الدفاع عن الوطن والمواطنين.

يعكس الفيلم التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، ويبرز التضحيات التي قدمها الجنود والأمنيون لحماية البلاد.

أحمد السقا نجم الصف الأول في السينما المصرية

بمواصلة مشواره الفني الطويل، أثبت أحمد السقا أنه أحد أعمدة السينما المصرية الحديثة، حيث استطاع أن يحفر اسمه بين نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي، والجمهور دائمًا ينتظر جديده، خاصة مع مشاريعه السينمائية الجديدة التي تعد بالكثير من التشويق والإثارة.

ومن الواضح أن السقا ليس فقط ممثلاً ناجحًا، بل أيضًا شخصية إيجابية تلهم الكثيرين بتفاؤله وإصراره على تحقيق الأفضل.

اقرأ أيضا

مسلسل "عمر أفندي".. دعم أحمد السقا وكواليس العمل الممتعة



تفاصيل انضمام فيفي عبده لمسلسل العتاولة 2 مع أحمد السقا

