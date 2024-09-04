خاص| هالة فاخر: نفسي نعمل جزء ثاني لـ تيمور وشفيقة ومبسوطة بمسلسل "ديبو"

هالة فاخر.. تعيش الفنانة هالة فاخر حالة من الانتعاشة الفنية حيث أنها تستعد لتصوير مشاهدها في مسلسل "ديبو" مع الفنان الشاب محمد أنور ومحمد محمود وهو عمل يتكون من 12 ومقرر عرضه خلال الأيام المقبلة عبر منصة شاهد الرقمية.

وتحدثت الفنانة هالة فاخر مع جريدة الموجز عن انضمامها مؤخرا لفريق عمل مسلسل "ديبو" قائلة: اللي رشحني للدور المخرج الجميل أحمد عبدالوهاب، ومبسوطه جدا بدوري وبفريق العمل حاسه ان فيه كيميا بينا كدة.

مسلسل ديبو



وأضافت هالة فاخر في حديثها: مسلسل ديبو يحكي أحداث كوميديا تناسب المشاهد المصري، وعمل جمع فنانين شباب وكبار ومن تأليف العبقري إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبدج الوهاب.

هالة فاخر: نفسي نعمل جزء ثاني من شفيقة وتيمور

كشفت هالة فاخر كواليس فيلم تيمور و شفيقه: تيمور وشفيقة من أجمل الأعمال السينمائية الرومانسية خلا مسيرتي الفنية، وأكدت برغبتها في عمل جزء ثاني للعمل لأن اجواء العمل كانت جميلة مع الراحلة رجاء الجداوي.

هالة فاخر

فيلم تيمور وشفيقة

عرض فيلم تيمور عام 2007، بطولة النجمان أحمد السقا ومني زكي، وكانت تدور أحداثه في أجواء من الرومانسيه التي تخلق بين ابطال العمال منذ الطفولة.

ويشارك في الفيلم الفنانة هالة فاخر، رجاء الجداوي، إلى جانب كل من جميل راتب، حسام رسلان، محمد ظاظا، من تأليف تامر حبيب، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل ديبو

مسلسل "ديبو" يتكون من 12 حلقة وتدور أحداث المسلسل حول إطار اجتماعي كوميدي، والمسلسل من إنتاج سالي والي، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

آخر أعمال هالة فاخر

شاركت هالة فاخر مؤخرا في مسلسل الوصفة السحرية، من بطولة كل من شيري عادل وإسلام جمال وهيدي كرم وبسمة داوود وكارولين عزمي وعمر الشناوي ومحمد أبو داود وهالة فاخر وسلوى محمد علي وأسامة عبدالله وسلوى عثمان ورانيا منصور وعماد رشاد وشروق إبراهيم ومحسن صبري ولقاء سويدان.

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