رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل العتاولة 2 بطولة أحمد السقا

مسلسل العتاولة 2.. شارك الفنان أحمد السقا، جمهوره جمهوره بمقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "العتاولة 2" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وعلق عليه قائلاً:"الله المستعان، ربنا يوفقنا ويوفق كل زملائنا العتاولة".

موعد عرض مسلسل العتاولة 2



ويرصد موقع الموجز تفاصيل مسلسل العتاولة 2، المسلسل من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول وقت عرضه في رمضان 2024.

أحمد السقا

أبطال مسلسل العتاولة 2

يشارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، هدى الإتربي، فيفي عبده، باسم سمرة، منة بدر تيسير، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، ميمي جمال، عمرو عثمان، ثراء جبيل، مريم محمود الجندي، لبنى ونس، أحمد كشك، عمرو عبدالعزيز، زينب العبد، أحمد عبدالإله، أحمد بلة، رامي الطمباري، أمير صلاح الدين، محمد عادل، ومحمد محسن، وآخرون من النجوم، المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة Cedars Art Production.

تفاصيل شخصيات العتاولة 2

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حيث يجسد أحمد السقا شخصية نصار فتيحة، الذي قرر التخلي عن حياة السرقة في نهاية الجزء الأول، تجسد زينة شخصية حنة، وهي زوجة نصار وطباخة ماهرة، أما طارق لطفي فيلعب دور خضر فتيحة ابن عم نصار، ويستمر باسم سمرة في تقديم شخصية رجل الأعمال الفاسد عيسى الوزان.

أحمد السقا

نجاح الجزء الأول من العتاولة



الجزء الأول من المسلسل حصد نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر تريندات السوشيال ميديا وحقق نسب مشاهدة مرتفعة في رمضان 2024.

مشاريع أحمد السقا السينمائية الجديدة





إلى جانب انشغاله بتصوير العتاولة 2، يرتبط السقا بعدة مشاريع سينمائية جديدة، منها: فيلم هيروشيما، فيلم إثارة وتشويق من إنتاج أيمن بهجت قمر وشركت، ويشارك في إنتاجه أحمد بدوي وزيد الكردي، الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، ويجري حاليًا التعاقد مع باقي فريق العمل.

فيلم أحمد وأحمد

كما يواصل أحمد السقا، تحضير فيلمه الجديد أحمد وأحمد، والفيلم يجمعه بالفنان أحمد فهمي، ويشاركهما في العمل جيهان الشماشرجي، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وسوف يتم عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

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