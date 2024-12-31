تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة لها، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان مواجهة قوية ضد غريمه أتالانتا، في إطار مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي بهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن يتواجه فريق إنتر ميلان، مع نظيره أتالانتا، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بنسخته الحالية، التي يحتضنها السعودية للمرة الخامسة في تاريخها.

وينافس على لقب كأس السوبر الإيطالي هذا الموسم كل من، إنتر ميلان، أتالانتا، يوفنتوس، ميلان.

ويقدم لكم موقع الموجز، موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

يحتضن ملعب الأول بارك، مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا، المقرر خوضها مساء يوم الخميس الموافق 2 يناير من عام 2025، في نصف نهائي كأس السوبر.

وتبدأ أحداث هذا اللقاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وعند الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وأتالانتا

وتنقل أحداث مباراة إنتر ميلان وأتالانتا، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، المسؤولة عن بث مباريات كأس السوبر الإيطالي هذا الموسم.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566. الاستقطاب- عمودي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

ملامح قائمة إنتر ميلان لمباراة أتالانتا

وتضم قائمة إنتر ميلان لمباراة أتالانتا أسماء بارزة من بينهم:

يان سومر – رافاييل دي جينارو – جوسيب مارتينيز، في حراسة المرمى، و دينزل دومفريس، ستيفان دي فري، فرانشيسكو أتشيربي، بنيامين بافارد، يان بيسيك، فيديريكو ديماركو، ماتيو دارميان، أليساندرو باستوني، في خط الدفاع.

بينما يضم خط الوسط كل من، بيوتر زيلينسكي، دافيد فراتيسي، تاجون بوكانان، هاكان كالهان أوغلو، كريستيان أصلاني، هنريك مخيتاريان، نيكولو باريلا، كارلوس أوجوستو.

ويقود الهجوم، ماركو أرناوتوفيتش – ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز – مهدي طارمي.

اقرأ أيضًا:

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.. 9 نجوم

كاف يصدم شباب بلوزداد قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا