موعد مباراة انتر ميلان ضد كالياري بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإيطالية، مباراة انتر ميلان ضد كالياري، ملعب سردينيا أرينا ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت 28 ديسمبر الجاري.

يسعي فريق انتر ميلان لتحقيق الفوز أمام كالياري حيث يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، جمعها بعد خوض 16 مباراة بينما يحتل فريق كالياري المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة.

تشكيل انتر ميلان ضد كالياري

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بيسيك- باستوني- كارلوس أوجوستو.

خط الوسط: دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو- مخيتريان.

خط الهجوم: دي ماركو - ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.

موعد مباراة انتر ميلان ضد كالياري

تنطلق مواجهة انتر ميلان ضد كالياري، المقررة مساء اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

انتر ميلان ضد كالياري

مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد كالياري

يمكنك مشاهدة مواجهة مباراة انتر ميلان وكالياري، في الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية صاحبة حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة إنتر وكالياري قناة AD SPORTS Premium 1.



ترتيب الدوري الإيطالي

يرصد الموجز، ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مواجهة انتر ميلان ضد كالياري ويأتي كما يلي..

1- أتالانتا - 40 نقطة

2- نابولي - 38 نقطة

3- إنتر ميلان - 37 نقطة

4- لاتسيو - 34 نقطة

5- فيورنتينا - 31 نقطة

6- يوفنتوس - 31 نقطة

7- بولونيا - 28

8- ميلان - 26

9- أودينيزي - 23

10- روما - 19

11- إمبولي - 19

12- تورينو - 19

13- جنوى - 16

14- ليتشي - 16

15- بارما - 15

16- كومو - 15

17- هيلاس فيرونا - 15

18- كالياري - 14

19- فينيزيا - 13

20- مونزا - 10

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