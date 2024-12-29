كاف يصدم شباب بلوزداد قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، صدمة قوية لنادي شباب بلوزداد الجزائري، قبل موقعة الأهلي المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد، لمواجهة نظيره الأهلي، في إطار منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

ويستضف شباب بلوزداد، نظيره الأهلي المصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأبطال بنسخته الحالية.

كاف يعاقب شباب بلوزداد قبل مباراة الأهلي

وأعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) في بيان رسمي اليوم الأحد، عن عن معاقبة شباب بلوزداد قبل مباراة الأهلي، ويرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

وأوقع كاف عقوبة قاسية على نادي شباب بلوزداد الجزائري بسبب سوء السلوك واستخدام مشجعوه قنابل دخان خلال مباراة الفريق أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي يوم 26 نوفمبر 2024، في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأوقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم غرامة مالية على بلوزداد قدرها 10 آلاف دولار أمريكي بينها 5 آلاف مع وقف التنفيذ بشرط عدم تكرار الأمر، وذلك بعد تأكد الخطأ على النادي الجزائري.

وكان قد خسـر بلوزداد بهدفين مقابل هدف، أمام منافسه أورلاندو بايرتس في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأبطال.

شباب بلوزداد

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويستعد فريق شبـاب بلوزداد في الوقت الحالي، لمواجهة نظيره الأهلي المصري، في رابع جولات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي القادمة في دوري الأبطال، مساء يوم الجمعو الموافق 3 يناير 2025، وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وكان الأحمر قد اكتسح الفريق الجزائري في الجولة الثالثة بنتيجة 6-1، في المواجهة النارية التي أقيمت على استاد القاهرة.

ترتيب مجموعة الأهلي وشباب في دوري أبطال أفريقيا

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي وشباب في دوري الأبطال قبل هذا اللقاء على النحو التالي:

الأهلي (7 نقاط)

أورلاندو بايرتس (5 نقاط)

بلوزداد (3 نـقاط)

ستاد أبيدجان (نقطة وحيدة).

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