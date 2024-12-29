تتجه أنظار محبو كرة القدم المصرية، نحو موعد مباراة الأهلي ضد إنبي التي تجمعهما في بطولة الدوري المصري (دوري نايل) بموسم 2024-2025.

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام إنبي، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري.

ويستعرض لكم موقع الموجز، موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد إنبي، مساء يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويستضيف ملعب بتروسبورت هذه المواجهة، التي يبحث فيها كل فريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، حيث أن الأهلي يسعى لخطف صدراة الدوري المصري، بينما يأمل إنبي في تحسين مركزه.

ويخوض المارد الأحمر لقاء إنبي، وهو في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري 2024-2025، برصيد 11 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

وتعد فضائية أون تايم سبورت، هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي، كونها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري هذا الموسم 2024-2025.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري على هذا النحو:

- القمر الصناعي : النايل سات.

- تردد قناة اون سبورت : 11861.

- معدل الترميز : 27500.

- الاستقطاب : عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

-جودة القناة : HD.

ملامح قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

وتضم ملامح قائمة الأهلي لمواجهة إنبي كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أشرف داري- خالد عبدالفتاح- أكرم توفيق- يحيى عطية الله- كريم الدبيس- عمر كمال عبدالواحد.

وسط الملعب: مروان عطية- عمرو السولية- عمر الساعي- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور- محمد مجدي أفشة- حسين الشحات- بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.

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