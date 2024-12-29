ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 19.. ومركز محمد صلاح في ترتيب الهدافين

اشتعلت المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025، قبل انطلاق الجولة 19 من عمر هذا الموسم، وكذلك بالنسبة لترتيب الهدافين أيضًا.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي بهذا الموسم 2024-2025، مساء يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري.

ويحتل فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، كما يحتل محمد صلاح نجم الريدز صدارة ترتيب الهدافين أيضًا برصيـد 16 هدفًا.

ويستعرض لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة عشر من نسخة 2024-2025.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول، 42 نقطة.

2- آرسنال، 36 نقطة.

3- تشيلسي، 35 نقطة.

4- نوتينجهام فورست، 31 نقطة.

5- بورنموث، 28 نقطة.

6- أستون فيلا، 28 نقطة.

7- مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8- نيوكاسل، 26 نقطة.

9- فولهام، 25 نقطة.

10- برايتون، 25 نقطة.

11- توتنهام، 23 نقطة.

12- برينتفورد، 23 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14- وست هام، 20 نقطة.

15- إيفرتون، 17 نقطة.

16- كريستال بالاس، 16 نقطة.

17- ليستر سيتي، 14 نقطة.

18- ولفرهامبتون، 12 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

محمد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

2 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

3 كول بالمر، تشيلسي، 12 هدفًا.

4 ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 11 هدفًا.

5 بريان مبيومو، برينتفورد، 10 أهداف.

6 كريس وود، نوتينجهام فورست، 10 أهداف.

7 ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 10 أهداف.

8 ويسا، برينتفورد، 9 أهداف.

9 نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 9 أهداف.

10 جيمس ماديسون، توتنهام، 8 أهداف.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم على النحو التالي:

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي / الرابعة والنصف مساء.

توتنهام ضد وولفرهامبتون / الخامسة مساء.

كريستال بالاس ضد ساوثهامبتون / 5:00 مساء.

نوتينجهام فورست ضد إيفرتون / الخامسة مساء

فولهام ضد بورنموث / 5:00 مساء

ليفربول ضد وست هام يونايتد / 7:15 مساء.

اقرأ أيضًا:

المتأهلون إلى نصف نهائي خليجي 26 والمنتخبات المودعة.. مفاجآت مثيرة

ماذا قدم سيف الجزيري مع الزمالك مع اقتراب رحيله؟..أرقام مثيرة