ليفربول يتراجع عن ضم عمر مرموش في الانتقالات الشتوية

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، بتطورات جديدة حول احتمالية دخول نادي ليفربول، في مفاوضات مع إدارة آينتراخت فرانكفورت للتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، خلال الانتقالات الشتوية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وينتهي عقد عمر مرموش ، صاحب الـ 25 عامًا، مع فرانكفورت فى صيف عام 2027، بعد انضمامه قبل موسمين من فولفسبورج فى صفقة مجانية، وشارك في 24 مباراة في جميع المسابقات، سواء محلية أو قارية، سجل خلالها 18 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وكانت يوجد عدة أندية إنجليزية ترغب في التعاقد مع عمر مرموش، مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وليستر سيتي ونوتينجهام فورست.

عمر مرموش

وأكدت صحيفة "ذا أثلتيك"، إن ليفربول لا يفكر فى التعاقد مع مهاجمين خلال الميركاتو الشتوي المقبل، الأمر الذي سيجعل وصول عمر مرموش خلال شهر يناير المقبل أمرًا مستبعدًا.

وترغب أيضًا العديد من الأندية الأوروبية، فى ظل المستويات الرائعة التي يقدمها برفقة ناديه خلال الموسم الحالي، مثل برشلونة، روما، توتنهام، نوتنجهام فورست، وبرينتفورد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي برصيد 42 نقطة، بعد خوضه 17 مباراة في المسابقة.

جدول مباريات ليفربول القادمة

الدوري الإنجليزي

29 ديسمبر: (وست هام يونايتد - ليفربول) - الساعة 07:15 مساءً.

5 يناير: (ليفربول - مانشستر يونايتد) - الساعة 06:30 مساءً.

14 يناير: (نوتنجهام فورست - ليفربول) - الساعة 10:00 مساءً.

18 يناير: (برينتفورد - ليفربول) - الساعة 05:00 مساءً.

25 يناير: (ليفربول - إبسويتش تاون) - الساعة 05:00 مساءً.

1 فبراير: (بورنموث - ليفربول) - الساعة 05:00 مساءً.

16 فبراير: (ليفربول - وولفرهامبتون) - الساعة 04:00 مساءً.

23 فبراير: (مانشستر سيتي - ليفربول) - الساعة 06:30 مساءً.

26 فبراير: (ليفربول - نيوكاسل يونايتد) - الساعة 10:00 مساءً.

8 مارس: (ليفربول - ساوثهامبتون) - الساعة 05:00 مساءً.

15 مارس: (أستون فيلا - ليفربول) - الساعة 05:00 مساءً.

2 أبريل: (ليفربول - إيفرتون) - الساعة 09:00 مساءً.

5 أبريل: (فولهام - ليفربول) - الساعة 04:00 مساءً.

12 أبريل: (ليفربول - وست هام يونايتد) - الساعة 04:00 مساءً.

19 أبريل: (ليستر سيتي - ليفربول) - الساعة 04:00 مساءً.

26 أبريل: (ليفربول - توتنهام هوتسبر) - الساعة 05:00 مساءً.

3 مايو: (تشيلسي - ليفربول) - الساعة 05:00 مساءً.

10 مايو: (ليفربول - أرسنال) - الساعة 05:00 مساءً.

18 مايو: (برايتون - ليفربول) - الساعة 05:00 مساءً.

25 مايو: (ليفربول - كريستال بالاس) - الساعة 06:00 مساءً.

كأس الكاراباو

8 يناير: (توتنهام هوتسبر - ليفربول) - الساعة 10:00 مساءً.

كأس الاتحاد الإنجليزي

11 يناير: (ليفربول - أكرينغتون ستانلي) - الساعة 02:15 مساءً.

دوري أبطال أوروبا

21 يناير: (ليفربول - ليل) - الساعة 10:00 مساءً.

29 يناير: (آيندهوفن - ليفربول) - الساعة 10:00 مساءً.

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